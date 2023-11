C’est Xiaomi, coûte moins de 35 euros et a rendu mon foyer meilleur

Avec ce dispositif Xiaomi, vous pourrez donner à votre maison le meilleur look, elle deviendra un endroit meilleur.

La petite lampe de chevet de Xiaomi sur une table de nuit.

Aujourd’hui, je veux vous recommander l’un des produits conçus par Xiaomi pour votre maison, une petite lampe de chevet que j’ai dans mon salon et que j’utilise chaque jour. La Xiaomi Mi Bedside Lamp 2 est en baisse de prix dans la boutique officielle de la marque, elle est à vous pour moins de 35 euros. De plus, vous profiterez d’une livraison rapide et totalement sécurisée.

Dans l’immense catalogue de Xiaomi, il n’y a pas seulement des smartphones avec un bon rapport qualité-prix, mais aussi des wearables comme le Mi Band 8 et des trottinettes électriques. Nous parlons d’une des marques les plus polyvalentes du marché, explorer son offre peut être une bonne idée.

Xiaomi Mi Bedside Lamp 2

Un avant et un après pour votre maison

Sur la table de nuit, dans le salon, à l’entrée ou ailleurs, le design simple et minimaliste de cette Lampe de Chevet 2 lui permet de s’intégrer parfaitement où que vous la placiez. Peu importe le style de votre maison, elle s’adaptera à l’ambiance. Mais attention, lorsque vous vous habituerez à sa compagnie, vous ne pourrez plus vous passer d’elle.

Pour commencer à en tirer le meilleur parti, vous devrez la connecter à l’application Mi Home de Xiaomi, c’est de là que vous prendrez le contrôle. Vous pourrez non seulement l’allumer et l’éteindre, mais vous aurez également la possibilité de choisir parmi une infinité de couleurs. Modifiez la lumière à votre guise pour créer la meilleure ambiance.

La petite lampe chinoise est également compatible avec Alexa, vous pourrez donc en tirer le meilleur parti. Si vous avez un haut-parleur intelligent comme l’Echo Dot 5, vous pourrez prendre le contrôle en utilisant uniquement votre voix. Demandez à Alexa de l’allumer, de changer sa couleur, de modifier l’intensité ou même de la configurer pour qu’elle s’active automatiquement à des heures précises.

Xiaomi Mi Bedside Lamp 2

C’est juste l’un des nombreux dispositifs Xiaomi que vous pouvez acheter pour rendre votre maison plus intéressante, plus intelligente. Si vous savez comment en tirer le meilleur parti, vous ne pourrez plus vous en passer, ils rendront votre quotidien un peu plus facile. Gardez à l’esprit que l’offre de Xiaomi ne sera pas disponible pour toujours, ne la perdez pas de vue.

