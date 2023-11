Cette bête Xiaomi est incroyable et bénéficie d’une réduction de 100 euros sur sa version la plus puissante

Tu ne manqueras de rien avec le téléphone portable de Xiaomi, c’est un haut de gamme qui détruit ses concurrents.

L’arrière du Xiaomi 13T Pro en couleur bleu.

Vous avez la possibilité d’obtenir un super téléphone portable Xiaomi avec une réduction très tentante. Le Xiaomi 13T Pro est en baisse de 100 euros sur la boutique officielle de la marque chinoise, c’est un achat que je ne peux que recommander. Vous l’obtenez dans sa version la plus puissante, accompagnée de 12 Go de RAM et 1 To de stockage.

Notre protagoniste est équipé d’un écran de qualité, d’un processeur extrêmement puissant, de 3 caméras et d’une batterie qui ne vous laissera pas tomber. Nous parlons d’un des meilleurs smartphones de l’année, un véritable haut de gamme avec lequel vous profiterez au maximum chaque jour.

Xiaomi 13T Pro (1 To)

Xiaomi 13T Pro (1 To)

Achetez le téléphone portable Xiaomi au meilleur prix

La première chose qui attirera votre attention est l’écran du terminal chinois, qui atteint un généreux 6,67 pouces. Il dispose de la technologie AMOLED, d’une résolution QHD+ et d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz, c’est un écran de classe mondiale qui ne manque de rien.

Ces applications que vous utilisez au quotidien fonctionneront sans problème sur ce Xiaomi, son processeur est plus que capable. Sous son capot se trouve le puissant Dimensity 9200 Plus fabriqué par MediaTek, une puce avec laquelle vous n’aurez aucun problème à faire fonctionner les jeux et les applications les plus exigeants. De plus, son To de stockage vous offrira toute la tranquillité du monde.

Vous aimez la photographie ? Vous pourrez pleinement profiter des 3 caméras qui se trouvent à l’arrière de ce Xiaomi. Vous apprécierez un capteur principal de 50 mégapixels, un objectif grand angle de 13 mégapixels et une caméra téléobjectif de 50 mégapixels. Peu importent les conditions, vous pourrez prendre des photos incroyables.

Xiaomi 13T Pro (1 To)

Xiaomi 13T Pro (1 To)

Si vous recherchez un téléphone portable complet et extrêmement puissant, un appareil avec lequel vous pourrez profiter chaque jour sans vous prendre la tête, ce Xiaomi est un achat génial. Il a tout ce dont vous avez besoin, vous avez pu le constater, et il surpasse de nombreux concurrents. Ne laissez pas passer une occasion comme celle-ci, l’offre ne sera pas disponible encore longtemps.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui pourraient intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Retrouvez les BONS PLANS de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.