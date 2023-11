Google Chrome pour iPhone vous permet désormais de déplacer la barre de recherche vers le bas.

Google a pris en compte les différentes préférences des utilisateurs pour introduire ce changement de manière exclusive sur iPhone.

Dès maintenant, vous pouvez déplacer la barre de recherche dans Chrome si vous avez un iPhone.

Au mois d’août, nous avons appris que Google Chrome allait introduire l’un des changements les plus attendus, mais uniquement sur iPhone. Le moment est arrivé : les utilisateurs qui utilisent le navigateur Google sur un appareil Apple peuvent désormais déplacer la barre de recherche vers le bas. C’est exact, c’est le changement attendu dont nous parlions, une modification qui influe positivement sur l’expérience d’utilisation de Chrome.

Cette fonctionnalité du navigateur était déjà disponible pour tous les utilisateurs il y a quelques années, mais Google a décidé de la supprimer. Il semble qu’il ait revu sa décision et ait choisi de l’intégrer à nouveau, mais cette fois-ci de manière exclusive pour iPhone. Il est désormais possible de changer l’emplacement de la barre de recherche de Google Chrome sur ces appareils iOS, voyons quelles sont les étapes à suivre.

Comment changer l’emplacement de la barre de recherche de Chrome sur iPhone

Comme Google l’a indiqué sur son blog, les utilisateurs de Google Chrome sur iPhone peuvent désormais changer l’emplacement de la barre de recherche pour la placer en bas de l’écran. Ainsi, la barre se trouve désormais dans la partie inférieure, ce qui rend son accès beaucoup plus facile pour de nombreux utilisateurs.

Pour changer l’emplacement, il vous suffit de maintenir la barre d’adresses enfoncée pendant quelques secondes, et un menu avec deux options s’affiche rapidement. Vous devez toucher l’option qui indique que vous souhaitez déplacer la barre de recherche vers le bas. En la touchant simplement, vous verrez la barre descendre automatiquement. Si vous souhaitez la replacer dans la partie supérieure, il vous suffit de répéter le processus.

Comme l’explique Google, ce changement vise à répondre aux différents besoins des utilisateurs en fonction de la taille de leurs mains et de leurs appareils. Certaines personnes ont des mains plus petites et trouvent inconfortable d’accéder à la barre de recherche lorsqu’elle est située en haut. Grâce à ce changement, l’expérience d’utilisation de Chrome sera beaucoup plus confortable.

Ce n’est qu’une des améliorations que Google a apportées à Chrome pour iPhone ces derniers mois. Comme l’explique la société, elle a amélioré le navigateur pour qu’il soit plus sûr, plus rapide et beaucoup plus complet en termes de fonctionnalités. Par exemple, le traducteur intégré à Chrome peut traduire le texte plus rapidement et avec plus de précision, en plus d’afficher des suggestions de recherche plus précises.

En réalité, il y a quelques mois, Google a admis que la version de Chrome pour iOS fonctionnait mieux que celle pour Android. La société a apporté les modifications nécessaires pour que les deux versions fonctionnent de la même manière, mais l’inégalité revient en introduisant le changement de la barre de recherche exclusivement pour iPhone.