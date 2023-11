Quel câble Ethernet acheter : tous les types disponibles

Dans ce guide, je t’explique pourquoi il est important de bien choisir le câble Ethernet que tu achètes et quels types sont actuellement disponibles sur le marché.

Les câbles Ethernet te permettent de maximiser ta connexion Internet.

Dans ce guide, je vais t’expliquer les aspects à prendre en compte au moment d’acheter un câble Ethernet. Je t’explique pourquoi il est si important de bien choisir cet élément de ta connexion et quelles sont les catégories disponibles. Les informations que je te fournis ici sont très importantes, surtout si tu cherches à améliorer le débit de ta connexion.

Qu’est-ce qu’un câble Ethernet et quels types existent?

L’Ethernet est un type de câble réseau utilisé pour connecter des appareils électroniques à un réseau local (LAN). Ces câbles sont composés de quatre paires de fils de cuivre torsadés, qui transmettent des données via des signaux électriques. Leur connecteur est plus gros que celui d’un câble téléphonique conventionnel et on l’appelle RJ-45.

Les câbles Ethernet sont utilisés pour connecter des ordinateurs, des imprimantes, des routeurs et d’autres appareils à un réseau. Ils peuvent également être utilisés pour connecter des appareils à Internet via un routeur WiFi. Voici quelques exemples d’utilisation de ce type de câblage :

Connecter un ordinateur à un routeur pour accéder à Internet.

Relier une imprimante à un routeur pour imprimer des documents en réseau.

Connecter deux ordinateurs entre eux pour partager des fichiers ou des ressources.

Connecter un périphérique de stockage externe (NAS) à Internet pour créer un cloud privé.

Catégories de câbles Ethernet

Les câbles Ethernet sont classés par catégorie. En réalité, cela est courant pour les connexions et les protocoles qui permettent à nos appareils de fonctionner. Par exemple, nous avons des téléphones mobiles avec Bluetooth 5.0 et d’autres avec les versions 5.1 ou 5.2. De même, au fil du temps, de nouvelles catégories de câbles Ethernet ont été développées pour améliorer les performances de la connexion.

Dans le tableau suivant, tu trouveras tous les détails sur les différentes catégories Ethernet disponibles aujourd’hui :

Catégorie Vitesse maximale Fréquence maximale Catégorie 1 1 Mbps 0.4 MHz Catégorie 2 4 Mbps 4 MHz Catégorie 3 10 Mbps 16 MHz Catégorie 4 16 Mbps 20 MHz Catégorie 5 100 Mbps 100 MHz Catégorie 5e 1 Gbps 100 MHz Catégorie 6 1 Gbps 250 MHz Catégorie 6a 10 Gbps 500 MHz Catégorie 7 10 Gbps 600 MHz Catégorie 7a 10 Gbps 1000 MHz Catégorie 8 25 Gbps (Cat8.1) \40 Gbps (Cat8.2) 2000 MHz

Comme tu peux le constater, les câbles de catégorie inférieure sont plus lents, avec des limitations en termes de bande passante et de débit. C’est sans aucun doute une information très pertinente, surtout pour les utilisateurs qui cherchent à profiter au maximum de leur connexion.

D’autre part, à partir de la catégorie 3, les câbles Ethernet peuvent couvrir des distances allant jusqu’à 100 mètres, à l’exception de la catégorie 8, qui ne dépasse que 30 mètres.

Enfin, rappelle-toi que la catégorie est généralement indiquée sur l’étiquette du câble ou sur son revêtement extérieur. Cela te permettra de connaître rapidement cette information, sans avoir besoin de lire une documentation supplémentaire.

Câbles selon le type de construction

La construction interne d’un câble Ethernet est également très importante lors du choix entre différents types. Les différentes protections incluses dans chaque classe visent à améliorer la stabilité de la connexion et à éviter les interférences. Ce tableau t’aidera à les connaître davantage :

Type de câble Structure interne Protections UTP (Unshielded Twisted Pair) 4 paires de fils de cuivre torsadés Pas de protection FTP (Foiled Twisted Pair) 4 paires de fils de cuivre torsadés avec protection globale Feuille métallique entourant le câble STP (Shielded Twisted Pair) 4 paires de fils de cuivre torsadés avec protection individuelle Feuille métallique entourant chaque paire SFTP (Shielded Foiled Twisted Pair) 4 paires de fils de cuivre torsadés avec protection individuelle Feuille métallique entourant chaque paire et feuille métallique globale entourant le câble

Généralement, le câble non protégé, c’est-à-dire l’UTP, est plus que suffisant. Seulement dans des cas très spécifiques, une protection supplémentaire sera nécessaire, au-delà de la torsion elle-même, qui agit déjà comme un protecteur contre les interférences électromagnétiques.

Pourquoi est-il important de bien choisir le câble Ethernet?

Choisir le câble Ethernet adapté est crucial pour profiter pleinement de la connexion réseau à la maison ou au bureau. Le choix d’une catégorie appropriée garantit non seulement une connexion stable et à haut débit, mais prévient également les problèmes d’accès à Internet ou d’utilisation de solutions cloud.

Pour comprendre l’importance de cette question, je vais te donner un exemple. Imagine que ta connexion à la maison est de 300 Mbps. Cependant, tu as décidé d’utiliser un ancien câble Ethernet de catégorie 4 sur ton PC, qui ne supporte que jusqu’à 16 Mbps. Comme ce câble n’est pas capable de gérer le débit atteignant ton routeur, tu gaspilleras une grande partie de la vitesse que tu pourrais atteindre. Seulement avec un câble approprié, dans ce cas un catégorie 5e, tu seras capable de tirer le meilleur parti de ta connexion.

Si tu n’as pas un câble de la catégorie appropriée, il te sera plus rentable de te connecter en WiFi. Si tu n’as pas suffisamment de signal, tu peux utiliser un vieux téléphone portable comme répéteur, ou consulter ces conseils pour améliorer la couverture.