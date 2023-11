Ce Motorola est le téléphone pliable le moins cher du marché: 144 Hz, Snapdragon 7 Gen 1 et Android pur.

Une bonne performance, un écran de qualité et un logiciel très propre se distinguent particulièrement sur ce Motorola pliable avec une remise allant jusqu’à 200 euros.

Le smartphone pliable de Motorola qui baisse de prix se décline dans cette élégante teinte vert foncé.

Les téléphones pliables ont fait leur entrée sur le marché à des prix prohibitifs, mais leur coût diminue avec le temps. Motorola est l’une des marques qui plaide le plus pour offrir des téléphones pliables pas cher, et le Motorola razr 40 est la meilleure option que vous pouvez trouver si vous voulez un téléphone pliable économique. Vous obtiendrez ainsi un smartphone avec un design unique, un écran très performant de 144 Hz, un processeur Snapdragon 7 Gen 1 et Android pur.

Le Motorola razr 40 était déjà un bon achat à son prix de vente recommandé de 899 euros. Cependant, le meilleur est que vous pouvez l’acheter avec une remise allant jusqu’à 200 euros sur Amazon. Oui, ce razr 40 est généralement vendu pour seulement 699 euros sur Amazon, ce qui confirme sa position de téléphone pliable le moins cher du marché. Vous pouvez également l’acheter à ce prix dans d’autres stores comme PcComponentes et MediaMarkt, tandis qu’il est légèrement plus cher chez Ebay.

L’analyse du Motorola razr 40 nous a permis de constater qu’il vaut vraiment la peine d’être acheté si vous voulez profiter d’un téléphone pliable au quotidien. Il dispose d’un écran de qualité, d’une grande performance et d’une expérience Android proche de celle des téléphones Google Pixel, en plus d’une remise de 200 euros fréquemment proposée. Que peut-on demander de plus ?

Le téléphone pliable le moins cher du marché

Évidemment, le design est la première raison pour laquelle ce Motorola razr 40 mérite d’être acheté. Il a une esthétique raffinée qui séduit dès le premier regard, ainsi qu’un design qui le rend très confortable à utiliser. Lorsqu’il est ouvert, il a une épaisseur de seulement 7,4 millimètres, un poids de 188,6 grammes et une finition antidérapante pour une prise en main sécurisée et agréable. De plus, il est livré avec une housse de grande qualité pour le protéger.

Lorsque vous ouvrez le razr 40, vous découvrez un grand écran AMOLED de 6,9 pouces, une résolution Full HD+ (2640 x 1080 pixels) et un taux de rafraîchissement variable allant jusqu’à 144 Hz. Tout cela se traduit par des images de grande qualité qui se distinguent particulièrement par leur fluidité. Lorsque vous fermez le téléphone, vous avez un petit écran externe sur lequel vous pouvez voir l’heure, lire les notifications et prendre des selfies.

Le processeur qui fonctionne à l’intérieur est le Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 et nous pouvons vous dire qu’il fait des merveilles. Ce téléphone Motorola peut effectuer toutes les tâches en toute fluidité, des plus légères (comme parcourir les réseaux sociaux) aux plus lourdes (comme jouer). L’expérience dépend également du système d’exploitation, Android 13, qui est livré avec une version pure avec peu d’ajouts de la part de Motorola.

Il dispose de deux caméras à l’arrière – un capteur principal de 64 MP et un ultra grand-angle de 13 MP – ainsi que d’une caméra frontale de 32 MP pour les selfies. Avec ces objectifs, vous pouvez obtenir des photos de bonne qualité, notamment avec le capteur principal. En ce qui concerne l’autonomie, la batterie de 4 200 mAh a une capacité suffisante pour tenir jusqu’à la nuit avec un peu d’énergie restante. Elle prend en charge la charge 33W et se recharge en environ une heure et quinze minutes.

Il y a d’autres détails importants sur ce Motorola razr 40, tels que sa connectivité 5G, ses 8 Go de RAM et ses 256 Go de stockage. Tout cela contribue à une expérience fluide au quotidien. De plus, il dispose d’un lecteur d’empreintes sur le côté droit et d’une protection IP68 contre l’eau et la poussière.

Le Motorola razr 40 est un achat très intéressant si vous voulez un bon téléphone pliable sans dépenser beaucoup d’argent. Nous vous avons déjà dit qu’il est à la hauteur et qu’il bénéficie en plus de remises de 200 euros fréquemment sur Amazon, PcComponentes et MediaMarkt. Profitez-en et procurez-vous ce téléphone original pour seulement 699 euros.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez les BONS PLANS de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.