La série Xiaomi 14 bat tous les records de vente juste quelques jours après son lancement

Le Xiaomi 14 et le Xiaomi 14 Pro ont dépassé les chiffres de vente des générations précédentes lors des premières heures de vente.

La famille Xiaomi 14 n’a besoin que de quelques heures sur le marché pour se confirmer comme un succès retentissant.

Le 26 octobre dernier a été une date marquante pour les adeptes de l’univers Xiaomi. C’était la date choisie par le fabricant pour présenter en Chine la série Xiaomi 14, composée du Xiaomi 14 et du Xiaomi 14 Pro, bien que le public ait dû attendre jusqu’au 31 pour pouvoir les acheter. Il semble que cette famille Xiaomi 14 ait suscité un grand intérêt parmi les utilisateurs, car elle leur a suffi de quelques heures pour battre tous les records de vente.

Le succès des nouveaux smartphones haut de gamme de Xiaomi a été tel qu’ils se sont épuisés en seulement 4 heures. De plus, leurs ventes au cours des cinq premières minutes sur le marché ont largement dépassé celles des générations précédentes. Derrière ces chiffres historiques pourrait se trouver l’intérêt des utilisateurs à tester HyperOS, le nouveau système d’exploitation de Xiaomi, ainsi que la présence du nouveau Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

La série Xiaomi 14 pulvérise les records de vente en Chine

À la famille Xiaomi 14, il n’a fallu que quelques heures sur le marché chinois pour dépasser les chiffres de vente des générations précédentes. Selon les informations fournies par Xiaomi dans une publication sur son profil Weibo, les Xiaomi 14 ont battu les records de vente établis par les Xiaomi 13 l’année précédente en s’épuisant complètement lors de leurs premières 4 heures sur le marché. Compte tenu de ces informations, il semble que les ventes aient largement dépassé les attentes de Xiaomi.

La société n’a pas fourni de chiffres exacts sur le nombre d’unités vendues, mais il est clair que le Xiaomi 14 et le Xiaomi 14 Pro peuvent déjà être considérés comme des best-sellers en Chine. En particulier, les smartphones ont été vendus chez les distributeurs Tmal, Jingdong Mall, Douyin et Kuaishou, ce sont les stores cités par Xiaomi dans sa publication.

Xiaomi a également utilisé son compte Weibo pour partager une autre donnée pertinente concernant les ventes de la série Xiaomi 14. Le Xiaomi 14 et le Xiaomi 14 Pro se sont vendus 6 fois plus que les Xiaomi 13 lors de leurs premières 5 minutes de vente. Cela montre que le succès des terminaux a été instantané et qu’il y avait de nombreux acheteurs attendant leur sortie pour se procurer l’un des nouveaux smartphones, voire les deux.

On comprend parfaitement la popularité du Xiaomi 14 et du Xiaomi 14 Pro, car ce sont des téléphones mobiles qui présentent de grandes nouveautés. La plus importante d’entre elles est HyperOS, le nouveau système d’exploitation développé par Xiaomi. La société travaille depuis longtemps sur ce projet, donc les utilisateurs veulent voir tous les changements qu’HyperOS introduit par rapport à MIUI.

Parmi les grandes nouveautés de la famille Xiaomi 14, on trouve également le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, le nouveau processeur pour smartphones Android haut de gamme. De plus, les terminaux incluent des modifications dans le système photographique et le design, avec même le lancement d’une édition en titane du modèle Pro. Ce sont peut-être quelques-unes des raisons de l’intérêt considérable du public chinois pour la série Xiaomi 14 qui, comme nous l’avons vu, est déjà un succès total en termes de ventes.