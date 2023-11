La connexion USB ne fonctionne pas sur Android Auto : causes et solutions possibles

Dans ce guide, je vais vous expliquer quelles sont les solutions les plus pratiques si vous rencontrez des problèmes avec la connexion USB d’Android Auto.

Android Auto sur une voiture compatible.

Dans ce guide, je vais vous expliquer les solutions les plus efficaces si la connexion USB d’Android Auto ne fonctionne pas. Découvrez comment récupérer cette fonctionnalité dans votre véhicule et quelle est la procédure la plus recommandée dans ce cas. Une fois que vous aurez rétabli le système, n’oubliez pas de jeter un œil aux meilleurs astuces pour Android Auto. Ainsi, vous pourrez non seulement résoudre les problèmes liés à la connexion USB, mais aussi profiter pleinement du système multimédia de votre voiture.

Redémarrez votre appareil et l’écran de la voiture

Je vais commencer par vous recommander une solution typique mais vraiment efficace. Redémarrer votre appareil mobile peut vous permettre de retrouver l’accès à Android Auto en moins de 30 secondes.

Beaucoup de gens pensent que cela ne fonctionne pas, mais lorsque vous redémarrez votre téléphone, vous forcez le système d’exploitation à recharger bon nombre de ses composants. Si l’un d’entre eux était défaillant et empêchait Android Auto de s’exécuter normalement, éteindre et rallumer l’appareil sera une solution qui fonctionne.

N’oubliez pas de faire de même avec l’écran de votre véhicule. Après tout, il est possible qu’il soit équipé d’une version modifiée d’Android ou de Linux. Le principe qui s’applique au système multimédia de votre voiture est exactement le même. Si c’est sûr, éteignez complètement le véhicule et laissez l’écran inactif pendant quelques secondes. Vous pouvez également utiliser l’option de redémarrage manuel, si elle est disponible.

Vérifiez le câble

Un autre élément essentiel au bon fonctionnement d’Android Auto est le câble. Il est crucial qu’il soit en bon état, sans dommages importants. Même si vous l’avez bien utilisé, au fil du temps, le câble USB peut se fissurer et cesser de fonctionner.

La manière la plus simple de vérifier s’il y a un problème avec le câble que vous utilisez pour connecter votre téléphone à la voiture est de le remplacer par un autre. Je suis sûr que vous avez d’autres câbles similaires chez vous que vous pouvez utiliser pour effectuer les tests nécessaires.

À mon avis, il est préférable d’avoir une paire de câbles supplémentaires, si possible. De cette façon, vous pourrez vous assurer que le problème vient réellement de là ou non,

Utilisez un câble de qualité

Choisir un chargeur USB de mauvaise qualité dans la voiture peut avoir de graves conséquences sur la connectivité. À cet égard, Google donne les conseils suivants :

Le câble doit mesurer moins de 1 mètre . Cela garantit une meilleure connectivité et évite les interférences.

. Cela garantit une meilleure connectivité et évite les interférences. Vous ne devez pas utiliser de rallonges ou de convertisseurs . La plupart de ces éléments désactivent la connexion de données. Ainsi, le câble ne peut charger l’appareil que.

. La plupart de ces éléments désactivent la connexion de données. Ainsi, le câble ne peut charger l’appareil que. Utilisez le câble fourni avec votre téléphone . Il respecte généralement des normes de qualité et possède également une connexion de données.

. Il respecte généralement des normes de qualité et possède également une connexion de données. Si vous achetez un câble d’un autre fabricant, vérifiez la certification. Ainsi, vous saurez qu’il respecte les normes USB et est valide pour Android.

En général, les câbles USB respectent ces critères. Cependant, il est particulièrement important de vérifier si le câble que vous utilisez est de qualité et, surtout, s’il prend en charge la connexion de données. Beaucoup ne servent qu’à charger des appareils.

Activez Android Auto, si nécessaire

Android Auto est intégré à votre appareil mobile. Cependant, s’il ne l’est pas pour une raison quelconque, il est normal qu’il ne fonctionne pas correctement lorsqu’il est connecté à la voiture. Rendez-vous sur le Google Play Store, recherchez Android Auto et vérifiez que l’application est correctement installée. Profitez-en également pour rechercher des mises à jour.

D’autre part, il est également bon d’explorer les options offertes par l’écran de votre véhicule. Il se peut que vous deviez activer manuellement Android Auto, installer une mise à jour du micrologiciel ou autre chose.

Ne présumez pas que la connexion se fera automatiquement. Parfois, quelques étapes supplémentaires sont nécessaires pour configurer le système et le faire fonctionner.

Vérifiez les ports USB

Un autre problème courant est que les ports USB impliqués dans la connexion ne fonctionnent pas correctement. Si vous avez déjà redémarré vos appareils et vous êtes assuré d’utiliser un câble valide, il est temps de jeter un coup d’œil aux connecteurs.

Commencez par vérifier celui de votre appareil mobile. Il est normal qu’il accumule de la saleté avec le temps. Vous pouvez utiliser une pince fine pour retirer délicatement les peluches ou un compresseur d’air pour éliminer la poussière.

Vous pouvez appliquer les mêmes techniques sur le port USB de votre véhicule. La clé est de vous assurer que les deux ports sont prêts pour la connexion, sans éléments qui empêchent le contact entre les parties.