Les 7 meilleurs éditeurs vidéo gratuits pour Windows

Dans cet article, vous trouverez les meilleures options gratuites disponibles sur le marché pour l’édition vidéo sur Windows.

Un éditeur vidéo gratuit vous aidera à mener à bien vos projets sans rien payer.

Il s’agit d’une compilation des meilleurs éditeurs vidéo pour Windows que vous pouvez utiliser gratuitement sur votre ordinateur. Certaines des alternatives que je propose sont des programmes locaux qui peuvent être installés sur n’importe quel ordinateur. Cependant, je vous suggère également certains sites web pour éditer des vidéos directement depuis votre navigateur. Le meilleur dans tout ça, c’est que certaines de ces outils disposent également d’applications d’édition vidéo pour Android.

Restez jusqu’à la fin et découvrez les éditeurs vidéo gratuits les plus recommandés pour Windows pour mener à bien vos projets. Dans chaque section, je vous expliquerai les points importants de chaque proposition, en vous parlant des options et des outils inclus.

Clipchamp

Clipchamp est un éditeur vidéo gratuit pour PC qui offre une large gamme de fonctionnalités pour l’édition vidéo, même si vous n’avez pas beaucoup d’expérience dans ce domaine. Cette plateforme vous permet de démarrer des projets de différentes tailles directement depuis votre navigateur web et avec son application pour Windows. Vous pouvez effectuer des éditions facilement, ajouter des effets spéciaux, du texte, des transitions, de la musique et bien plus encore.

De plus, il permet l’enregistrement de l’écran et de la webcam, et offre des fonctionnalités avancées telles que l’édition à écran vert, les superpositions et les voix off avec intelligence artificielle. Cet éditeur se distingue par son ensemble de fonctionnalités et ses raccourcis intelligents qui facilitent la création de vidéos étonnantes, en faisant gagner du temps dans le processus.

Vous trouverez plus d’informations ici.

Canva

Canva est un outil polyvalent qui, en plus d’être un éditeur d’images, permet la création de vidéos gratuitement. Avec cet outil, vous pouvez donner une touche professionnelle à vos contenus visuels. Il propose des modèles pour YouTube qui vous aident à améliorer la qualité de vos vidéos, tutoriels et autres formats de contenu.

Il comprend également des options pour la création de vidéos pour TikTok et les célèbres Instagram Stories. De plus, tous vos travaux peuvent être partagés avec d’autres personnes et collaborés en temps réel.

Toutes les informations sont disponibles ici.

CapCut

Il y a quelque temps, j’ai publié un guide sur CapCut avec plusieurs astuces pour tirer le meilleur parti de cet éditeur sur Android. Cependant, sachez que ce n’est pas seulement disponible pour les appareils mobiles. En réalité, vous pouvez aussi le télécharger gratuitement sur votre PC. Le meilleur de tout, c’est que les fonctionnalités déjà présentes dans son application Android et iOS ont maintenant été portées sur le bureau.

Ce programme est un couteau suisse de l’édition vidéo. Il dispose d’outils de toutes sortes qui vont vous faciliter la tâche. Par exemple, il permet de supprimer l’arrière-plan, d’améliorer la qualité, de corriger la couleur et même de passer de la voix au texte, transformant le résultat en sous-titres synchronisés. C’est une option qui vaut vraiment la peine, il n’y a aucun doute.

Apprenez-en plus sur cet outil ici.

OpenShot

Maintenant, je vais vous parler d’OpenShot. Il s’agit d’un éditeur vidéo entièrement gratuit disponible pour Windows, Linux et Mac. Il vous permet de créer vos créations avec le format classique de montage multipistes. Ajoutez des vidéos, des photos et de l’audio à la timeline et commencez à monter votre vidéo en quelques secondes.

Si vous passez en revue ses fonctionnalités, vous vous rendrez rapidement compte qu’il s’agit d’un programme qui vous fournira tout ce dont vous avez besoin, des transitions et des effets à un éditeur de titres complet. En plus de ne pas coûter un sou, il est également open source.

Apprenez tout sur OpenShot sur son site officiel.

Shotcut

Shotcut est un éditeur multiplateforme, gratuit et open source. Un de ses avantages est qu’il est compatible avec des centaines de formats et de codecs audio et vidéo grâce à l’intégration de FFmpeg. De plus, il permet un montage natif, sans importation nécessaire, ce qui facilite la manipulation des timelines, des résolutions et des vitesses d’images dans une variété de projets. Il offre également des fonctionnalités supplémentaires telles que la capture d’écran, la webcam, l’audio et la lecture de flux réseau. Il peut gérer des résolutions allant jusqu’à 4K et permet la capture à partir de différentes sources.

L’interface de Shotcut est intuitive, avec plusieurs panneaux dockables et détachables offrant un accès à différentes données utiles pendant l’édition. Un autre de ses points forts est sa capacité à faire glisser et déposer des ressources à partir du gestionnaire de fichiers, ce qui rend tout beaucoup plus rapide.

Toutes les informations sont disponibles ici.

VSDC Free Video Editor

VSDC Free Video Editor est une suite multimédia gratuite qui sera intéressante si vous souhaitez vous plonger dans l’édition vidéo avec un budget limité. Avec plus de 5 millions d’utilisateurs dans le monde entier, cet outil offre une large gamme de fonctionnalités pour éditer des vidéos, améliorer l’audio, enregistrer des voix off et capturer l’écran du bureau.

Parmi ses avantages, on trouve la compatibilité avec tous les formats et codecs populaires, un outil puissant pour supprimer les arrière-plans verts, un ensemble étendu d’effets vidéo, de filtres et de transitions, ainsi que d’autres outils essentiels de zoom ou d’édition vidéo 360. De plus, il propose des profils d’exportation pratiques pour différents appareils et fonctionne avec des équipements modestes grâce à des exigences minimales.

Téléchargez cet éditeur depuis sa page officielle.

DaVinci Resolve

DaVinci Resolve est l’un des éditeurs vidéo les plus complets de cette liste. Il s’agit d’une alternative axée sur l’environnement professionnel, utilisée dans des studios et des productions renommés. Cependant, il vous aidera également à créer du contenu attrayant pour les réseaux sociaux ou même des films personnels.

Le meilleur de tout, c’est que sa version régulière est entièrement gratuite. Si vous avez besoin de fonctionnalités avancées, vous devrez payer pour la version payante, DaVinci Resolve Studio. Cependant, dans la plupart des cas, l’option gratuite proposée sur leur site web sera largement suffisante.

Jetez un coup d’œil aux informations de l’application ici.