Les 7 meilleurs jeux pour mobile qui doivent encore arriver avant la fin de 2023

Rainbow Six Mobile, Warcraft Rumble, Little Nightmares, Assassin’s Creed Jade, Valorant Mobile, Black Clover M et Devil Mai Cry: Peak of Combat seront bientôt disponibles sur Android.

Assassin’s Creed Jade, le nouveau jeu mobile de la célèbre franchise Ubisoft, arrivera cette année sur votre Android

Bien que nous soyons sur le point d’entrer dans l’avant-dernier mois de l’année, les développeurs de jeux mobiles travaillent toujours dur pour sortir leurs nouvelles créations avant la fin de 2023 et profiter du fait que pendant la saison des fêtes, nous avons plus de temps libre pour essayer de nouveaux jeux.

Pour cette raison, nous vous présentons aujourd’hui 7 excellents jeux gratuits pour Android qui devraient être disponibles sur le Google Play Store avant la fin de 2023.

Rainbow Six Mobile

Le premier des nouveaux jeux qui arriveront sur Google Play cette année est Rainbow Six Mobile, un titre qui est une version réduite du classique Rainbow Six Siege.

Rainbow Six Mobile est un divertissant jeu de tir à la première personne tactique FPS dans lequel vous pouvez jouer des matchs palpitants en 5 contre 5 et participer à différents modes de jeu, à la fois en attaque et en défense.

Ce jeu a été développé et optimisé pour les appareils mobiles avec des sessions de jeu plus courtes et des commandes de jeu personnalisables pour s’adapter à votre style de jeu.

Ce jeu a terminé son deuxième cycle de bêta fermée en juillet 2023 et vient d’être lancé au Canada, il ne devrait donc pas tarder à être disponible dans le monde entier.

Si vous souhaitez vous inscrire à la préinscription de Rainbow Six Mobile pour y jouer dès que possible, vous pouvez le faire via le lien direct vers le Play Store ci-dessous.

Google Play Store | Rainbow Six Mobile (préinscription)

Warcraft Rumble

Blizzard prépare également un nouveau jeu pour cette année, car ils finalisent les détails de l’arrivée de Warcraft Rumble, un jeu d’action et de stratégie pour appareils mobiles dans lequel des figurines de Warcraft collectionnables prennent vie pour se livrer à des batailles épiques en mêlée.

Warcraft Rumble est un jeu de défense de tour tactique dans le style de Clash Royale, où vous collectez, construisez et améliorez votre armée de Warcraft Minis pour vaincre vos ennemis.

Warcraft Rumble sera disponible pour tout le monde le 3 novembre, mais vous pouvez déjà vous inscrire sur Google Play pour le recevoir dès que possible en cliquant sur le lien que nous fournissons ci-dessous.

Google Play Store | Warcraft Rumble (préinscription)

Little Nightmares

Après être arrivé sur consoles et ordinateurs, le célèbre jeu d’aventure et de plates-formes Little Nightmares fera enfin ses débuts sur les plateformes mobiles le 12 décembre.

Votre mission dans ce jeu sera d’aider Six à s’échapper du Maw, une immense et mystérieuse structure sous-marine habitée par des âmes corrompues à la recherche de la prochaine proie à dévorer, et au fur et à mesure de votre progression, vous pourrez explorer une maison de poupée terrifiante qui sert de prison et un terrain de jeu rempli de secrets cachés.

Comme dans les cas précédents, vous pouvez pré-inscrire pour Little Nightmares en utilisant le lien que nous fournissons ci-dessous.

Google Play Store | Little Nightmares (préinscription)

Assassin’s Creed Jade

Un autre grand titre à venir sur Android cette année est Assassin’s Creed Jade, le nouveau jeu mobile de la célèbre franchise Ubisoft.

Assassin’s Creed Jade se déroule dans la Chine ancienne et est un jeu en monde ouvert très similaire aux titres de console triple-A, où vous pouvez créer vos propres personnages et interagir avec l’environnement.

Valorant Mobile

Valorant est un jeu bien connu de Riot Games qui n’est actuellement disponible que sur PC, mais il sera bientôt disponible sur Android grâce à un portage mobile.

Ce portage s’appelle Valorant Mobile et c’est un jeu de tir à la première personne en 5 contre 5 dans le style de CS: GO, où vous affronterez différents adversaires en attaque ou en défense et devrez combiner vos compétences avec votre agilité mentale pour surmonter tous les pièges posés par l’ennemi.

Valorant Mobile n’est pas encore disponible sur le Play Store, mais vous pouvez vous préinscrire en utilisant le lien vers la plateforme TapTap que nous fournissons ci-dessous.

TapTap | Valorant Mobile (préinscription)

Black Clover M: Rise of the Magic King

Black Clover M: Rise of the Magic King est un jeu de rôle pour Android basé sur la célèbre série animée « Shōnen Jump » et TV Tokyo, où vous vous plongerez dans un monde fantastique où vous pourrez invoquer vos personnages préférés et rassembler une équipe puissante de Magic Knights pour entreprendre un voyage pour devenir le nouveau Magic King.

Black Clover M: Rise of the Magic King est un jeu de stratégie au tour par tour qui recrée les combats de l’anime, avec des graphismes 3D de haute qualité et les voix des acteurs japonais qui doublent les personnages de la série.

Récemment, le compte Twitter officiel du jeu a publié un message annonçant qu’il arrivera cette année, donc vous n’aurez pas à attendre longtemps pour y jouer sur votre Android. Quoi qu’il en soit, si vous voulez être l’un des premiers à y jouer, n’hésitez pas à vous inscrire à la préinscription de Black Clover M: Rise of the Magic King en utilisant le lien que nous fournissons ci-dessous.

Google Play Store | Black Clover M: Rise of the Magic King (préinscription)

Devil Mai Cry: Peak of Combat

Devil Mai Cry: Peak of Combat est le premier jeu mobile de la célèbre saga et a été développé par Nebula Joy sous la supervision de Capcom.

Ce jeu proposera des personnages, des scènes, des armes et des boss classiques que nous avons déjà vus dans les titres précédents, et il héritera du système de combat d’action poli qui a caractérisé le reste de la franchise.

Devil Mai Cry: Peak of Combat arrivera à la fin de l’année, mais vous pouvez déjà vous inscrire pour être l’un des premiers à y jouer en utilisant le lien direct vers le Play Store que nous fournissons ci-dessous.

Google Play Store | Devil Mai Cry: Peak of Combat (préinscription)