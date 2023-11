Pour moins de 200 euros, ces casques Bluetooth de JBL n’ont pas de rival

Avec une autonomie de 65 heures, ils sont à un niveau difficile à atteindre pour le reste du marché.

Le nouveau modèle Live 770NC est conçu pour vous faire vibrer à chaque note et résister pendant des jours et des jours d’autonomie.

Si vous avez un budget inférieur à 200 euros et que vous regardez parmi des centaines de modèles d’écouteurs Bluetooth avec un serre-tête, vous vous rendrez compte à quel point il est difficile d’en choisir un. Il y a peu de temps, JBL a présenté ses nouveaux Live 770NC au prix de 179,99 euros, ce qui en réalité un excellent choix d’achat actuellement.

Vous pouvez les obtenir au prix officiel sur Amazon, dans les grands stores Ebay et dans leur boutique officielle. Ils sont disponibles en quatre couleurs : blanc, noir, bleu et beige. Ils ont une batterie très durable, le son qui caractérise JBL et offrent un confort exceptionnel pour les porter pendant de nombreuses heures sans se plaindre.

JBL Live 770NC

Procurez-vous des écouteurs Bluetooth exceptionnels pour 179 euros

Je recommande toujours d’avoir ce type d’écouteurs à la maison car ils sont toujours utiles. Ce sont le genre de casques que nous allons tous utiliser à un moment donné, pour écouter de la musique, passer un appel téléphonique ou regarder un film à la maison sans déranger les autres personnes. Ils sont très confortables, surtout ceux-ci qui sont conçus pour être portés pendant de nombreuses heures.

L’un des avantages les plus impressionnants des JBL Live 770NC est leur batterie « sans fin ». Vous bénéficierez jusqu’à 65 heures de lecture musicale, et si vous êtes pressé, une charge rapide de seulement 5 minutes vous donnera environ 4 heures d’utilisation. Les écouteurs se chargent via le port USB-C.

Mais nous ne sommes pas obligés d’utiliser la méthode sans fil pour les utiliser, car ils incluent un port Jack 3,5 mm et un câble dans la boîte. Cela augmentera considérablement l’autonomie de la batterie et améliorera considérablement la qualité sonore que nous recevons.

La technologie avancée de réduction adaptative du bruit True nous permet de nous plonger totalement dans la musique, bloquant de manière efficace tout bruit extérieur. Cette fonction en réalité une excellente option parmi les écouteurs avec annulation active du bruit. En revanche, avec la technologie Smart Ambient, il est possible de garder une oreille ouverte sur le monde qui vous entoure sans avoir besoin de retirer les écouteurs. Vous pouvez même avoir une conversation sans problème.

Pour les appels, ces écouteurs Bluetooth sont équipés de 2 microphones intégrés qui captent notre voix de manière claire. Oubliez les appels coupés où les interlocuteurs ne vous entendaient pas bien. Peu importe s’il y a du vent ou si vous êtes devant un chantier, le son de l’appel sera clair.

JBL Live 770NC

Pour moins de 200 euros, il y a de nombreuses options sur le marché qui pourraient rivaliser avec ceux de JBL. Par exemple, les Edifier WH950NB avec 55 heures de batterie et des codecs LDAC, ou les Sennheiser ACCENTUM avec 50 heures et une annulation de bruit et un son fantastique.

