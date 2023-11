J’ai tout essayé et je pense que Youtube Music est la meilleure application de musique pour mon Xiaomi, pour une raison que les autres ne peuvent égaler

Je passe de nombreuses heures chaque jour à écouter de la musique. Que ce soit pendant mon sport, mon travail ou même une grande partie de mon temps libre. Parfois, je mets ma télévision en sourdine en jouant à des jeux vidéo (en fonction du titre) et j’ajoute de la musique en arrière-plan. C’est ainsi que je suis. Donc, bien sûr, j’ai aussi de la musique sur mon téléphone portable, tout comme des podcasts. Il y a quelques (nombreuses) années, j’écoutais de la musique en mp3, maintenant j’utilise des plateformes de streaming.

Etant donné que j’écoute de la musique depuis de nombreuses années, j’ai pratiquement utilisé toutes les plateformes disponibles ici en France. Spotify a été ma plus longue histoire d’amour, mais j’ai également utilisé Prime Music, Deezer, Tidal et même Apple Music grâce à des codes qui m’ont été donnés lors d’un achat chez MediaMarkt. Mais j’ai bien compris que Youtube Music est la meilleure en raison d’un aspect particulier qui a rendu mes listes de lecture incroyablement plus riches. Parce que Youtube existe.

Youtube Music est la meilleure application de musique pour mon Xiaomi





Comme je l’ai dit, j’ai utilisé de nombreuses plateformes de streaming de musique. J’en ai utilisé suffisamment pour être conscient que jamais, aucune, n’a été plus complète que Youtube Music. Du moins, pas en ce moment. Nous pouvons débattre de différents aspects tels que la qualité audio, l’étendue du répertoire, la conception des applications et tout ce que vous voulez. Sur mon Xiaomi, Youtube Music est toujours avec moi et il n’y a pas d’application plus complète.

La raison pour laquelle elle est plus complète que les autres, c’est tout simplement parce qu’elle partage son univers avec Youtube, ce qui signifie que ce que vous ne trouvez pas sur la plateforme de musique, vous le trouverez sur la plateforme de vidéos. Et c’est quelque chose que Youtube Music fait merveilleusement bien, vous permettant d’intégrer l’audio des vidéos dans vos listes de lecture de musique. Pour quelqu’un d’aussi maniaque que moi, c’est de l’or pur.





Et attention, jusqu’à présent, je ne parlais que de musique, mais cela fonctionne également pour les podcasts enregistrés en vidéo qui ne sont pas accessibles depuis des applications externes. Cela fonctionne pour les documentaires, les conférences de vulgarisation, voire les émissions de télévision que vous voulez écouter mais pas regarder. Si la vidéo existe sur Youtube, vous pouvez en extraire l’audio sur Youtube Music. Et que voulez-vous que je vous dise, c’est imbattable. Donc, pour moi, c’est clair.

Non, ce n’est pas de la meilleure qualité sonore. Oui, l’application peut être améliorée. Mais en termes de bibliothèque musicale, de programmes, de tous types d’audios, l’expérience Youtube Music est inégalable. Et je le dis, moi qui ai utilisé Youtube Music pendant un certain temps et, après m’être lassé de l’application, je suis revenu à Spotify. Mais le temps m’a donné tort et m’a fait revenir sur la plateforme que je n’aurais pas dû abandonner.