Les robots d’Amazon terrifient les employés : les emplois qui peuvent disparaître alertent les syndicats

L’entreprise a déjà incorporé des robots dans ses entrepôts auparavant, mais jusqu’à présent, ils n’étaient pas humanoïdes.

Les robots d’Amazon semblent travailler trop lentement

Depuis que l’IA a fait son apparition dans nos vies, nous nous sommes demandés quels métiers allaient disparaître à cause d’elle. Il n’y a pas eu de doute sur cette question, de nombreuses personnes ont souligné que cette nouvelle révolution industrielle pourrait entraîner d’importantes pertes d’emplois. Maintenant, Amazon a mis des robots humanoïdes dans ses entrepôts et les doutes à ce sujet ne font que croître.

La robotique et l’intelligence artificielle génèrent déjà des problèmes d’emploi dans certains domaines. Nous avons déjà vu comment un entrepreneur indien licenciait presque tout son personnel et le remplaçait par de l’intelligence artificielle, mais la question ne se limite pas là, car les syndicats ont alerté sur l’aspect négatif de ce dernier coup d’Amazon.

Les robots humanoïdes d’Amazon

Amazon teste un nouveau robot appelé Digit dont l’objectif est de se déplacer dans les entrepôts pour essayer de libérer les employés et améliorer certains aspects de la livraison. C’est pourquoi Digit est humanoïde, contrairement à d’autres robots qui ont été testés dans les entrepôts d’Amazon.

Avec un visage avec deux yeux illuminés pour avoir une apparence humaine. Il a également des jambes semblables à celles d’un échassier et des mains pour saisir les boîtes et travailler de manière automatisée sur les commandes. Cependant, cela ne signifie pas qu’il fonctionne parfaitement bien, car comme on peut le voir dans la vidéo, il est très lent et le processus semble pouvoir prendre encore plus de temps.

Ainsi, nous pouvons observer que Digit n’est encore pas assez mature pour travailler avec la productivité dont un humain serait capable, c’est donc pour l’instant seulement un support pour ceux-ci. En réalité, Amazon a déclaré que l’utilisation de ce robot humanoïde lui permettrait de créer des centaines de nouveaux emplois.

Le robot peut monter des escaliers et des marches ainsi que s’adapter à différents changements de niveau. Pour l’instant, c’est un test et l’objectif est de déterminer s’il pourrait travailler en toute sécurité avec des humains. Tout cela selon les déclarations de ses créateurs au média britannique BBC.

Inquiétude chez les syndicats

Les syndicats aux États-Unis se sont particulièrement mobilisés contre Amazon et les conditions de travail dans ses entrepôts. Dans des déclarations à nouveau à la BBC, ils ont affirmé que :

« Amazon traite ses travailleurs comme des robots depuis des années ».

Selon ce même syndicat, connu sous le nom de GMB, l’entreprise le fait dans le but de remplacer les humains avec la perte d’emplois qui en résulterait.

« L’automatisation d’Amazon est le premier pas vers une perte d’emplois. Nous avons déjà vu des milliers d’emplois disparaître dans leurs centres ».

Cela nous amène une fois de plus à voir comment de nombreux experts tels que Bill Gates ont prédit avec précision que certains emplois allaient disparaître. Le dur travail des entrepôts logistiques des grandes entreprises technologiques semble être l’un d’entre eux, mais pas le seul. Cela pose un précédent dangereux qui nous fait nous demander si l’arrivée des robots sera réellement une avancée mondiale ou s’il y aura de grands perdants dans cette histoire.