Ces bêtes Android sont les meilleures smartphones pour environ 500 euros en ce moment

Si vous avez besoin d’un smartphone puissant et très durable, ces trois terminaux vous apporteront cela et bien plus encore.

Ces 3 téléphones haut de gamme garantissent la mise à jour vers Android 14 et des performances pour de nombreuses années.

Lorsque nous devons renouveler notre téléphone portable, nous pensons la plupart du temps à acheter un téléphone haut de gamme, mais le prix nous retient. La gamme haut de gamme est désormais divisée en deux groupes de terminaux : les premium, inaccessibles pour beaucoup d’entre nous, et ceux que nous pouvons nous permettre avec des prix avoisinant les 500 euros ou moins. Avec tout le respect que je dois au Pixel 7 et 7a, ces options sont supérieures à bien des égards.

Aujourd’hui, je tiens à vous recommander 3 terminaux Android de cette valeur qui offrent des performances spectaculaires, comparables à celles des plus haut de gamme, et avec une mise à jour officielle vers Android 14 très prochainement. Ce sont des téléphones qui pourraient vous offrir des performances exceptionnelles pendant de nombreuses années, comme si vous dépensiez 1000 euros et qu’on vous remboursait la moitié de votre investissement.

Découvrez ces 3 haut de gamme pour environ 500 euros que je recommande à mes amis

Aussi bien pour un usage professionnel que personnel, pour passer des centaines d’appels, ces trois modèles sont très recommandés. Mais ils le sont aussi pour jouer à des titres Android à forte charge graphique ou pour regarder des séries et des films pendant le long trajet en métro pour aller au travail ou lors d’un voyage en avion, avec une qualité inégalable.

Xiaomi 13T (8/256 GB) : l’un des derniers terminaux disponibles chez Xiaomi, il est doté d’un corps avec une résistance IP68 et d’un écran Amoled de 6,67″ 2K avec un rafraîchissement de 144 Hz et un pic de luminosité de 2600 nits. Son matériel est composé du processeur Dimesity 8200 Ultra, de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage, ce qui lui permet d’obtenir plus de 860 000 points au test Antutu. Son appareil photo avec stabilisateur optique est doté d’un capteur Sony de 50 MP, d’un grand angle de 13 MP et d’un téléobjectif de 50 MP. La batterie de 5000 mAh est dotée d’une charge rapide de 67 W.

realme GT Neo 5 (16/256 GB) : ce terminal énorme de realme est équipé d’un écran Oled de 6,74″ Full HD+ avec un rafraîchissement de 144 Hz et de LED colorées pour les notifications. Sa puissance est assurée par le Snapdragon 8+ Gen 1 associé à 16 Go de RAM et 256 Go de stockage, pour atteindre près de 1 300 000 points sur Antutu. La caméra principale triple est composée d’un capteur Sony de 50 MP avec stabilisateur optique, d’un grand angle de 8 MP et d’une lentille macro. Avec ses 5000 mAh, il s’agit d’un des realme avec la meilleure autonomie de batterie du catalogue, et en plus, il se charge à 150 W.

POCO F5 Pro (12/512 GB) : et nous arrivons à la plus grande bête pas cher de l’année. Le POCO F5 Pro intègre un processeur Snapdragon 8+ Gen 1 associé à 12 Go de RAM et une mémoire interne de 512 Go. La batterie de cette unité atteint les 5160 mAh avec une charge de 67 W et une charge sans fil de 30 W. Sa façade est occupée par un magnifique écran Amoled de 6,67″ 2K+ avec 120 Hz, HDR10+ et un pic de 1400 nits. La caméra arrière est dotée d’un stabilisateur optique et est composée d’un capteur Omnivision de 64 MP, d’un grand angle de 8 MP et d’une lentille macro.

Aucun des trois terminaux n’a de port pour les écouteurs, tous sont équipés d’un lecteur d’empreintes digitales sur l’écran, de la connectivité 5G, Dual SIM, NFC et seul celui de Xiaomi est prêt pour le WiFi 7. Avec aucun d’entre eux, vous n’aurez de problèmes de performances, ni d’appareil photo ni de batterie.