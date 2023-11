Voici la meilleure tablette à 160 euros : la marque Xiaomi, avec 11 pouces, puce Qualcomm et une énorme batterie

Si vous recherchez une tablette pas cher, celle-ci de Xiaomi nous semble être le meilleur achat pour étudier et regarder du contenu multimédia.

Nous vous recommandons cette tablette avec un rapport qualité-prix exceptionnel, elle vous offre beaucoup pour seulement 160 euros // Image: AndroAall.

Vous n’avez pas besoin de dépenser plus de 200 euros pour acheter une tablette avec laquelle vous pouvez prendre des notes en classe, regarder une série ou simplement rechercher des informations sur le navigateur. Si vous voulez une tablette pas cher pour une utilisation basique, la Redmi Pad SE a tout ce dont vous avez besoin pour un prix de environ 160 euros sur Amazon. Ce n’est pas son prix de vente recommandé, elle coûte normalement 199,99 euros, mais une bonne réduction vous permet de l’acheter encore moins chère.

Nous vous la recommandons car nous avons eu la chance d’analyser cette Redmi Pad SE, donc nous savons bien comment elle se comporte. L’équipe formée par l’énorme écran de 11 pouces et les 4 haut-parleurs avec Dolby Atmos en font l’outil idéal pour regarder du contenu multimédia, son processeur Qualcomm peut facilement effectuer les tâches quotidiennes et sa grande batterie dure au-delà de la journée d’utilisation.

Si nous ajoutons à ses bonnes performances qu’elle a généralement plus de 40 euros de réduction, la Redmi Pad SE devient un achat idéal. Elle est généralement légèrement plus chère sur PcComponentes, où elle coûte environ 170 euros, tandis que chez Ebay et chez MediaMarkt elle se situe autour de 180-185 euros. Si vous préférez acheter la Redmi Pad SE dans la boutique officielle de Xiaomi, le prix reste le prix d’origine.

Redmi Pad SE, la meilleure tablette pour 160 euros

La première raison pour laquelle il vaut la peine d’acheter la Redmi Pad SE est son design. Vous obtiendrez une tablette avec un design fin (7,36 millimètres) et très léger (478 grammes), ce qui influe directement sur le confort d’utilisation à la maison comme à l’extérieur. De plus, malgré son faible coût, c’est une tablette avec une qualité de construction surprenante de manière positive.

La Redmi Pad SE est une tablette conçue pour une utilisation quotidienne avec des tâches qui ne sont pas très exigeantes. C’est pourquoi nous la recommandons si vous allez l’utiliser pour regarder des séries, écouter de la musique, écrire dans un traitement de texte, rechercher des informations sur le navigateur ou jouer, à condition que les jeux ne soient pas très lourds. Le processeur qui lui donne vie est le Qualcomm Snapdragon 680, accompagné de 4 Go de RAM et 128 Go de mémoire extensibles par microSD.

Ce bon rendement dans les tâches de base fait de la Redmi Pad SE une bonne tablette pour les étudiants et les travailleurs. De plus, vous pourrez également l’utiliser pour participer à des appels vidéo ou prendre des photos, car elle est équipée d’un appareil photo arrière de 8 MP et d’un appareil photo frontal de 5 MP. En ce qui concerne le système d’exploitation, elle est sous Android 13 avec MIUI Pad 14.

➡️ Voir l’offre Redmi Pad SE

La touche finale est apportée par la batterie de 8 000 mAh qui, selon nos tests, dure environ 12 heures de lecture vidéo. L’autonomie finale dépendra de l’utilisation de chaque utilisateur, mais il est normal de bénéficier de plus d’une journée d’utilisation avant de passer au chargeur. Au fait, le chargeur et le câble USB sont inclus dans la boîte.

Il est temps de rappeler que cette Redmi Pad SE peut être à vous pour environ 160 euros sur Amazon, un prix unique pour sa qualité. C’est pourquoi elle est souvent classée comme la tablette la plus vendue sur le site. De plus, elle a généralement un très bon prix également chez PcComponentes.