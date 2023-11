La fille de Bruce Lee ne sait toujours pas quel est le problème de Quentin Tarantino avec son père

Après Once Upon a Time in Hollywood, la fille de l’artiste est déçue par le réalisateur.

Shannon Lee avec une statue de son père

Shannon Lee, la fille de l’acteur emblématique et maître des arts martiaux Bruce Lee, se souvient amèrement de la façon dont Quentin Tarantino a représenté son défunt père dans Once Upon a Time in Hollywood, le film de 2019 avec Brad Pitt et Leonardo DiCaprio où l’Américain et Hongkongais apparaissait comme un vantard impoli et prêt à se battre à la moindre provocation.

Déjà à l’époque, Shannon s’était opposée à cette vision de son père dans le film mentionné, qualifiant le rôle de Mike Moh en jeune Bruce Lee de « décourageant », affirmant qu’il apparaissait comme « un imbécile arrogant plein de discours creux ». Maintenant, grâce à une interview accordée à The Telegraph, nous savons que rien n’a changé et que Shannon n’a même pas encore eu le « plaisir » de rencontrer personnellement Tarantino, qui est conscient de la controverse et du mécontentement de la fille de Lee. « Je peux comprendre que sa fille ait un problème avec ça, c’est son putain de père », a déclaré le réalisateur dans un épisode de 2021 de The Joe Rogan Experience. Cette attitude est cohérente avec la position que le réalisateur a toujours maintenue, à savoir que « Bruce Lee était un type arrogant », comme il l’a dit à la presse lors d’une conférence de presse en 2019. À l’époque, il a expliqué qu’il n’avait pas inventé une grande partie de tout cela pour le film, et que l’épouse de Lee, Linda Lee Cadwell, avait écrit des choses similaires « dans sa première biographie que j’ai lue ».

Shannon Lee continue de croire en son père

Comme il se doit et malgré les lettres de Bruce Lee que le fils de Bob Baker (ami et garde du corps de Bruce) a mises aux enchères en 2021, dans lesquelles l’artiste martial demandait des doses massives de diverses substances stupéfiantes, ainsi que les paroles de Tarantino ou de sa propre mère, Shannon Lee continue d’admirer son père, qui a laissé un héritage indéniablement positif tant pour les personnes que pour le cinéma oriental. « Après tout, je suis très sûre de qui était mon père et de qui je suis, et en général, sa présence sur cette planète a été extrêmement positive et a eu un impact majeur sur de nombreuses personnes ».