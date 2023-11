Les meilleurs processeurs pour mobiles Android du moment selon AnTuTu

Qualcomm ou MediaTek? Lequel a le meilleur processeur Android du moment? Voici le classement d’AnTuTu.

Qualcomm et MediaTek se disputent les premières places dans le classement des meilleurs processeurs pour AnTuTu.

Le marché des téléphones mobiles Android est composé de nombreux processeurs, il est donc normal que vous ne sachiez pas clairement lequel d’entre eux doit être dans votre nouveau mobile. Si vous recherchez les meilleures performances, vous pouvez utiliser le classement des meilleurs processeurs pour mobiles Android réalisé par AnTuTu comme guide. Ce classement est actuel et est basé sur les puces disponibles sur le marché en ce moment.

Les experts d’AnTuTu ont pris en compte les processeurs de marques telles que Qualcomm, MediaTek, Samsung et HiSilicon. Sans surprise, les deux premiers fabricants dominent largement les premières positions. Si vous voulez obtenir un smartphone avec l’un des meilleurs processeurs du moment, vous devez vous tourner vers Qualcomm et MediaTek, mais lequel des deux est en tête ?

Meilleurs processeurs mobiles selon AnTuTu

AnTuTu réalise plusieurs tests exigeants pour évaluer les performances offertes par chaque processeur mobile. C’est ainsi qu’il a découvert que le meilleur processeur du moment est le MediaTek Dimensity 9200+, qui a obtenu un score de 87 sur 100. Le fabricant taïwanais prouve ainsi qu’il peut rivaliser face à Qualcomm en matière de fabrication de processeurs pour mobiles haut de gamme.

Le MediaTek Dimensity 9200+ est une véritable bête lorsqu’il s’agit d’exécuter des applications exigeantes, ainsi que de maintenir de bonnes performances. Si vous voulez profiter de la grande expérience offerte par le meilleur processeur mobile pour AnTuTu, il vous suffit de vous procurer le Xiaomi 13T Pro.

La deuxième place du classement revient au Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, un processeur disponible sur de nombreux téléphones. Celui de Qualcomm a des performances très similaires à celles de MediaTek, avec un score de 86 sur 100, vous voyez que la différence n’est pas grande. Cela se traduit par un comportement impeccable lors de l’exécution d’applications, quel que soit leur poids.

Si vous voulez un téléphone avec Qualcomm Snapdragon 8 Gen, vous pouvez le trouver dans les catalogues de marques telles que Samsung, Motorola ou OnePlus. Le plus avancé d’entre eux est le Samsung Galaxy S23 Ultra, bien qu’il y ait des modèles moins chers comme le Samsung Galaxy S23 lui-même.

Le troisième processeur mobile le plus puissant du moment selon AnTuTu est le MediaTek Dimensity 9200, qui a obtenu un score global de 82 dans les tests du site. Il est suivi par le Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, avec une note de 73 sur 100, et le Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 UC, qui a obtenu 72 points. Comme nous pouvons le voir, MediaTek et Qualcomm se partagent les premières places du classement des meilleurs processeurs du moment selon AnTuTu.

Nous devons descendre jusqu’à la dixième position pour trouver une puce d’un fabricant différent. Il s’agit du Samsung Exynos 2200, actuellement populaire car il est intégré dans le nouveau Samsung Galaxy S23 FE dans certaines régions. Les performances de ce processeur sont nettement inférieures à celles des puces les plus avancées de Qualcomm et MediaTek, avec un score qui se situe à 57 sur 100 points.

Nous continuons à descendre, jusqu’à la quinzième position précisément, pour trouver le meilleur processeur développé par HiSilicon. Il s’agit du Kirin 9000 5G, qui partage la même note que le MediaTek Dimensity 8000 avec 47 points chacun. Ce processeur, créé par Huawei, est présent dans des terminaux tels que le Huawei Mate 60 Pro.

En conclusion, il semble que le classement d’AnTuTu laisse assez clairement entendre que MediaTek a le meilleur processeur mobile pour Android du moment. Si vous voulez profiter d’une expérience sans pareille, recherchez des terminaux équipés du Dimensity 9200+. Cependant, vous pouvez également faire confiance au Snapdragon 8 Gen 2, vous avez vu que la différence est minime.