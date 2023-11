Les différentes façons d’empêcher un Mac de se mettre en veille

Une façon plus permanente et une autre plus temporaire.

Comment empêcher le Mac de s’endormir

Nous allons vous expliquer les différentes façons d’empêcher le Mac de s’endormir. Les Mac d’Apple disposent d’un mode d’économie d’énergie appelé « veille » qui s’active lorsque le Mac est ouvert mais inactif depuis un certain temps. Cependant, il y a des occasions où il vaut mieux éviter cela.

C’est pourquoi il existe différentes façons d’empêcher le Mac de se mettre en veille afin de ne pas éteindre l’écran ou certaines de ses fonctions. En particulier, il existe deux méthodes : les paramètres du Mac ou l’utilisation de l’application Terminal, bien que cette option soit quelque peu temporaire.

Utilisation des paramètres système

Le Mac dispose de certaines préférences système sur son écran de verrouillage qui permettent d’éviter la mise en veille. Nous allons donc nous servir de cela dans la première méthode. Pour ce faire, il vous suffit de suivre les étapes suivantes :

Appuyez sur le bouton  dans la barre de menu de votre Mac. Cliquez sur Préférences Système. Naviguez jusqu’à l’écran de verrouillage.

Le quatrième pas dépendra du fait que vous utilisiez un ordinateur portable ou de bureau. Si vous utilisez un ordinateur portable, dans les deuxième et troisième options, vous pourrez choisir après combien de temps l’écran doit s’éteindre. Cependant, sur les Mac de bureau, il n’y aura qu’une seule option puisqu’ils sont toujours connectés à l’alimentation électrique, mais nous pourrons également choisir la même durée que sur les ordinateurs portables.

Utilisation de l’application Terminal

Ceci est une option plus temporaire. Avec les paramètres système, nous faisons en sorte que l’ordinateur reste toujours actif jusqu’à ce que nous le désactivions. Cependant, en utilisant Terminal, nous empêchons temporairement l’écran du Mac de se mettre en veille. Pour cela, nous devons suivre les étapes suivantes :

Ouvrez l’application Terminal en la recherchant dans Spotlight. Tapez, sans les guillemets, la commande suivante : « caffeinate -ids ». Appuyez sur Entrée.

La durée de cette configuration dépendra de combien de temps nous gardons l’application Terminal ouverte. Tant qu’elle est ouverte, l’écran ne se mettra pas en veille. Cependant, lorsque nous fermons l’application, ce « réglage » sera désactivé.

Comme vous pouvez le constater, bien qu’il existe des applications tierces qui peuvent également effectuer cette fonction, elles ne sont pas nécessaires. Notre Mac peut effectuer cette tâche sans dépendre d’elles et de manière native grâce aux paramètres système ou à l’application Terminal.

D’une part, nous disposons des paramètres système, une option permettant de le faire de manière plus permanente et qui ne changera pas à moins que nous ne le fassions nous-mêmes. Et, d’autre part, Terminal nous permet d’éviter que l’écran du Mac ne s’endorme temporairement, ce que nous pouvons faire en cas de besoin.