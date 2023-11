Monter un cinéma à domicile avec cet équipement sans fil 5.1 de Sony et une puissance de 600W

Avec seulement 5 éléments, vous pouvez avoir un véritable système audio surround sans dépenser trop.

Sony est une marque renommée pour ses systèmes audio de haute qualité, à la fois pour une utilisation personnelle et professionnelle.

Qui n’aime pas regarder un film ou une série avec un système audio qui vous fait vibrer jusqu’au moindre pore de votre corps ? Pour cela, il faut installer un home cinéma puissant ou une bonne barre de son, et les calibrer correctement. Cependant, ces types de systèmes sont généralement assez chers, du moins jusqu’à présent.

Si vous ne voulez pas dépenser beaucoup d’argent et que vous vous souciez du bien-être de vos voisins, vous devriez essayer ce système 5.1 Sony HT-S40R. Il se compose de plusieurs haut-parleurs, d’un caisson de basses et d’une barre de son sans fil, pour éliminer les câbles de votre vie (du moins en partie). Son prix officiel est de 400 euros, mais vous pouvez l’obtenir pour moins de 290 euros sur Amazon, MediaMarkt ou PcComponentes.

Pourquoi devriez-vous acheter ce système audio Sony ?

Avoir un système audio de qualité à la maison vous fera économiser beaucoup d’argent en évitant d’aller au cinéma chaque semaine. C’est déjà une excellente raison d’opter pour ce système audio Sony. Mais ce n’est pas seulement l’économie qui compte, surtout étant donné les prix habituellement pratiqués dans ces stores.

Le Sony HT-S40R se distingue par sa puissance et sa qualité audio. Avec une puissance de sortie totale de 600W, ce système garantit que chaque film, jeu ou concert devienne une expérience auditive inoubliable (surtout pour vos voisins). Vous ne serez plus obligé de vous contenter du son plat des haut-parleurs de votre télévision, car cet équipement vous permet de ressentir chaque note, chaque effet spécial et chaque murmure du dialogue avec une clarté impressionnante.

L’un des principaux avantages de ce système est sa configuration sans fil. Oubliez les câbles gênants que vous devez dissimuler de mille et une façons avec des goulottes ou en les faisant passer par les murs. Avec le Sony HT-S40R, les haut-parleurs arrière se connectent par câble à une base qui reçoit les signaux sans fil. Vous pouvez les placer à l’endroit idéal pour obtenir un véritable son surround. De plus, le caisson de basses sans fil garantit des basses profondes et puissantes sans nécessiter de connexion physique, uniquement via Bluetooth.

Grâce à sa connectivité Bluetooth, vous pouvez associer votre téléphone, votre tablette ou tout autre appareil compatible pour lire de la musique de manière simple et rapide. Il est également compatible avec les principales technologies audio telles que Dolby Digital et DTS, ce qui vous assure une expérience sonore cinématographique à la maison.

De son côté, la barre de son principale intègre 3 haut-parleurs qui font office d’enceintes gauche, centrale et droite d’un système 5.1 classique, mais avec la qualité audio made by Sony. Vous entendrez les dialogues avec clarté et vous aurez le son dont vous avez toujours rêvé chez vous, pour un coût très abordable et une puissance élevée.

Vous voulez un système audio plus professionnel ? Pour cela, vous devriez dépenser beaucoup plus d’argent. Bien qu’une option similaire à celle-ci, mais de bien meilleure qualité et puissance soit disponible avec les JBL Bar 800, qui offre 720W et un système 5.1.2 canaux plus complet.

