Ce magnifique téléphone de milieu de gamme n’a jamais été aussi pas cher, avec 256 Go de mémoire

Avec ce téléphone mobile, vous profiterez d’un écran de grande qualité, de bonnes et polyvalentes caméras, d’une batterie longue durée avec une charge de 66W, ainsi que d’une réduction de près de 80 euros.

La conception de ce smartphone en promotion est unique, il charme dès le premier regard // Image: Urban Techno.

La conception est seulement l’un des aspects qui se distingue dans le OPPO Reno10 5G, le téléphone portable protagoniste d’une des meilleures offres du moment. Ce smartphone de milieu de gamme voit son prix s’effondrer en grand, atteignant même son minimum historique. Gardez à l’esprit qu’il a un prix de vente recommandé de 499 euros, mais qu’il est désormais disponible pour seulement 422 euros sur Amazon en couleur noire. Si vous préférez la couleur bleue, pour un peu plus vous le trouverez chez MediaMarkt, seulement 426 euros.

Ce téléphone offre une expérience quotidienne très agréable, avec une qualité frôlant les smartphones haut de gamme dans certains composants tels que l’écran et les caméras. Chez Netcost-security.fr, nous avons analysé cet OPPO Reno10 5G et, sans aucun doute, nous pensons qu’il s’agit d’un modèle avec lequel vous ne pouvez pas vous tromper, surtout maintenant qu’il bénéficie d’une réduction de près de 80 euros. Si vous avez Amazon Prime, vous l’aurez chez vous en quelques heures seulement et pourrez en profiter pleinement.

L’achat de l’OPPO Reno10 5G sur Amazon et MediaMarkt est toujours plus rentable que dans le store officiel de OPPO, où il reste à peine en dessous de son prix d’origine. Design, écran, caméras, batterie… Voyons pourquoi cela devrait devenir votre nouveau téléphone portable.

Achetez l’OPPO Reno10 5G avec une réduction de 80 euros

L’OPPO Reno10 5G dispose d’un des designs les plus originaux du marché actuel, avec un grand module pour les caméras à l’arrière. Cet étui est en verre, ce qui lui confère une touche « premium » et le rend également très confortable à utiliser. La prise en main du terminal est agréable et sécurisée grâce aux courbes latérales, à son épaisseur de seulement 7,58 millimètres et à son poids léger de 180 grammes. En fin de compte, la sensation d’utilisation est très bonne.

Une fois allumé, vous serez enchanté par la qualité de son écran OLED. Il a une taille de 6,7 pouces, une résolution Full HD+ (2412 × 1080 pixels), un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité allant jusqu’à 950 nits. En pratique, les images qu’il affiche sont excellentes en termes de netteté, de couleurs et de fluidité. La qualité de l’écran, ainsi que la double enceinte, en font un excellent smartphone pour regarder du contenu multimédia.

Le processeur qui lui donne vie est le MediaTek Dimensity 7050, qui fait largement l’affaire lorsqu’il s’agit de tâches basiques telles que consulter les réseaux sociaux ou trouver votre destination avec Google Maps. Ses performances diminuent lorsqu’il s’agit de faire fonctionner des applications plus lourdes comme les jeux, mais vous bénéficierez quand même d’une expérience correcte. L’équipement est complété par 8 Go de RAM et 256 Go de stockage pour installer des applications et stocker vos images et fichiers.

Le point fort de cet OPPO Reno10 5G est sa section photographique. Son appareil photo arrière de 64 mégapixels peut prendre de très belles photos et, fait remarquable, il est également équipé d’un téléobjectif qui vous permettra de vous amuser et d’innover lors de la capture d’images. La caméra frontale de 32 mégapixels est également très performante, que ce soit pour prendre des selfies ou pour reconnaître votre visage lors du déverrouillage du téléphone.

Vous ne vous tromperez pas en achetant ce smartphone également en raison de sa batterie de 5000 mAh, vous pourrez arriver à la fin de la journée avec encore 30 à 40% d’énergie. Par conséquent, si vous n’êtes pas très exigeant, l’autonomie peut atteindre près de 2 jours complets. Pour charger cette batterie à 100%, vous n’avez besoin que d’environ 45 minutes grâce à la puissance de la charge de 67W. Le chargeur est inclus dans la boîte, vous n’avez pas à vous en soucier.

Il y a d’autres détails qui peuvent vous intéresser à propos de l’OPPO Reno10 5G, comme le fait qu’il soit livré avec ColorOS 13.1 basé sur Android 13, qu’il intègre un lecteur d’empreintes digitales à l’écran ou qu’il dispose de la connectivité 5G. Sans aucun doute, c’est un achat sûr dans la gamme moyenne, surtout maintenant que vous pouvez l’acheter pour 80 euros de moins sur Amazon.

