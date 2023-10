La découverte impossible de la technologie du XXIe siècle dans un site romain met la science en échec.

Il s’agit d’une découverte totalement inattendue qui a surpris tous les experts.

Les Romains n’avaient pas accès à la technologie trouvée sur le site

Il est vrai que l’Empire romain a accompli des choses incroyables, comme la construction d’un grand mur ou le développement d’infrastructures et de grandes voies qui nous ont permis de créer une carte Google de l’Empire romain. Maintenant, il semble qu’un groupe de chercheurs a trouvé quelque chose de presque impossible à trouver sur un site en Italie, plus précisément à Aquilée.

Il s’agit d’un cristal qui ne peut être fabriqué qu’aujourd’hui avec une technologie nanoscopique, ce qui soulève de nombreuses interrogations sur la manière dont il a pu arriver dans ce contexte.

Une technologie révolutionnaire à une époque inattendue

Une étude de l’Université de Tuft a expliqué que des cristaux photoniques ont été trouvés sur un site de l’Empire romain. Cela peut sembler naturel et peu intéressant, mais il s’agit d’un type de matériau qui n’a été construit qu’au XXIe siècle car il nécessite une technologie de pointe pour être élaborée.

Giulia Guidetti et Fiorenzo Omenetto ont été chargés de faire cette découverte à l’Université de Tuft. À première vue, ces objets semblaient être des restes de verre de jarres fabriqués il y a deux millénaires, mais ils présentaient un mystère beaucoup plus grand que de simples verres fabriqués à cette époque selon les processus propres à l’Empire romain.

C’est sur le site de la ville d’Aquilée, aujourd’hui L’Aquila, qu’une technologie nanoscopique a été trouvée. Il s’agit d’un cristal qui filtre et réfléchit la lumière au niveau atomique d’une manière très spécifique, quelque chose à quoi, bien sûr, les Romains n’avaient pas accès étant donné qu’il faut un système très perfectionné pour les produire. En général, cette découverte totalement inattendue a surpris les deux chercheurs qui étaient simplement en visite et ne sont en réalité pas des archéologues, mais qui travaillent dans le domaine de la physique. En réalité, il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’un cristal avec ces caractéristiques car :

C’est un exemple classique d’un composant nanophotonique – Giulia Guidetti.

Il s’agit donc d’un cas étonnant. Normalement, on trouve des exemples de ce type de verre dans la nature. Couramment chez les poissons qui changent les couleurs de leurs écailles de manière irisée grâce à ces cristaux. Cependant, le voir sur un site de l’Empire romain est vraiment surprenant et inattendu pour les experts. De plus, sa structure, sous forme de piles de Bragg, a également été une surprise, car il s’agit d’un phénomène où des couches de silice de densité élevée et faible s’intercalent pour donner lieu à ce phénomène et qui donne comme résultat une refléxion dorée inattendue.

Quoi qu’il en soit, ce type de produit est généralement cultivé en laboratoire, donc on ne sait pas comment il a pu se retrouver dans un contexte d’il y a environ deux millénaires. En réalité, cela pourrait être utile à l’avenir pour comprendre comment fabriquer ce type de verre de manière plus courante et révolutionner notre technologie. Dans tous les cas, l’utilisation principale de cette technologie est pour des questions militaires et pour essayer d’atteindre la parfaite invisibilité camouflage.

Il reste maintenant à se demander comment cela a pu arriver là-bas, bien qu’il semble que ce soient les Romains eux-mêmes qui l’aient créé. De nombreuses hypothèses possibles sur cette curieuse technologie sont ainsi soulevées. Mais pour l’instant, tout indique que l’Empire romain a une fois de plus apporté une dose d’humilité à la technologie de pointe d’aujourd’hui.