MediaTek réalise le « sorpasso » et son nouveau Dimensity 9300 écrase le Snapdragon 8 Gen 3

Le 6 novembre prochain, nous le découvrirons, mais nous avons vraiment hâte car ce MediaTek Dimensity 9300 a vraiment l’air génial.

Ce nouveau Dimensity 9300 est la puce la plus performante de l’histoire de MediaTek.

Il y a déjà plusieurs jours que nous connaissons officiellement le Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm, une avancée impressionnante en termes d’optimisation de la maison de San Diego qui nous présente la meilleure puce pour smartphones de l’histoire et que tout le monde voudra avoir en 2024. Cependant, il semble que cette couronne ne soit que médiatique en partie et moins une réalité tangible, du moins en ce qui concerne la puissance brute du SoC, car tous les rumeurs, tests et benchmarks qui ont été dévoilés nous annoncent un MediaTek Dimensity 9300 encore plus puissant.

C’est comme une course à l’échalote, un retour à la course au matériel d’autrefois, car Apple a été le premier à passer à 3 nanomètres avec son A17 Pro et nous avons déjà cru que personne ne pourrait les surpasser dans cet exercice, mais ensuite Qualcomm est arrivé en optimisant au maximum la lithographie 4 nanomètres de TSMC pour obtenir un résultat encore meilleur que celui de Cupertino, tandis que MediaTek se préparait à nous surprendre avec ce Dimensity 9300 maintenant qu’il est sur le point d’être lancé.

Et pour l’instant, nous ne parlerons pas de l’IA générative et de toutes les énormes possibilités que les NPU intègrent nativement dans les chipsets et dont MediaTek se vantait déjà il y a longtemps, mais seulement des benchmarks commerciaux avec des tests synthétiques de puissance que vous pourrez faire chez vous, et qui analysent à la fois la partie CPU, les graphiques, la mémoire et les autres fonctionnalités du cœur électronique de vos appareils.

MediaTek détruit AnTuTu avec le meilleur score de ses benchmarks

Nos collègues de HDBlog nous l’ont raconté en suivant une publication repérée sur Weibo, dans laquelle une image montre les scores stratosphériques obtenus sur AnTuTu par un prototype équipé du Dimensity 9300 de MediaTek, qui dépasse largement le record historique de la célèbre application de test du matériel.

Il est frappant de constater que MediaTek surprend le meilleur de Qualcomm tant en termes de score global que dans plusieurs des catégories :

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 MediaTek Dimensity 9300 Score général 2 139 281 2 249 858 CPU 474 884 518 632 GPU 927 463 918 790 Mémoire 389 166 474 036 Expérience utilisateur (UX) 347 768 338 400

En analysant les tests, il convient de mentionner que le prototype utilisé pour tester le Dimensity 9300 est un smartphone vivo avec le code modèle V2309A, identifié par la base de données d’AnTuTu comme le futur flagship vivo X100 dont nous ne connaissons pas encore les détails, mais qui fait l’objet de rumeurs depuis des mois.

De plus, nous pouvons également souligner que ce prototype utilise une configuration de 16 Go de RAM de type LPDDR5T, la plus moderne et la plus rapide du marché, ainsi que 1 To de stockage UFS 4.0 et la version du système d’exploitation Android 14.

Certains analystes ont émis des doutes sur les tests falsifiés de MediaTek, car le passage aux mémoires LPDDR5T pourrait expliquer l’avantage de plus de 100 000 points par rapport à l’option de Qualcomm, mais il est vrai que le dernier SoC des Américains est également compatible avec les dernières générations de mémoire et il est logique qu’il ait été testé avec les meilleures ressources disponibles à l’heure actuelle.

De plus, le Dimensity 9300 dépasse également le Snapdragon 8 Gen 3 en termes de CPU, tout en étant très proche en termes de GPU et d’expérience utilisateur (UX), approchant déjà les 2 250 000 points sur AnTuTu, un chiffre qui sera certainement dépassé dans les mois à venir.

Ce ne sont pas des résultats étranges si l’on analyse l’architecture des deux chipsets, assez différente entre l’option phare de MediaTek et celle de Qualcomm, car les Taïwanais ont donné beaucoup plus d’importance aux puissants cœurs Cortex-X4 tandis que Qualcomm a préféré équilibrer davantage son system-on-chip.

Architecture Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 MediaTek Dimensity 9300 Haute performance 1x Cortex-X4 @ 3,3 GHz 1x Cortex-X4 @ 3,25 GHz Performance 3x Cortex-A720 @ 3,2 GHz 3x Cortex-X4 @ 2,85 GHz Efficacité 2x Cortex-A720 @ 3,0 GHz 4x Cortex-A720 @ 2,0 GHz Consommation basse 2x Cortex-A520 @ 2,3 GHz – GPU Adreno 750 Immortalis G720 MC12 Mémoire LPDDR5T | UFS 4.0 LPDDR5T | UFS 4.0

Ces différences peuvent faire en sorte que MediaTek dispose de plus de puissance ponctuelle pour des raisons évidentes, mais aussi qu’il connaisse des problèmes d’optimisation énergétique et des besoins de refroidissement beaucoup plus importants, ce qui empêcherait un fonctionnement continu à pleine puissance et égaliserait donc la concurrence. C’est là que Qualcomm a le plus travaillé, sur l’optimisation et l’efficacité.

Il reste maintenant à voir comment le MediaTek Dimensity 9300 se comporte dans des tests réels, sur ses premiers smartphones commerciaux, car personne ne doute que l’option Qualcomm finira par être la plus choisie en 2024… La question maintenant est de savoir si ce sera également l’option la plus puissante ou si MediaTek la surpassera.