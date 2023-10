Une des plus grandes bêtes de l’année s’effondre : vous l’emportez avec une réduction de 180 euros

Ne tournez plus autour du pot, ce haut de gamme offre une expérience surprenante et son prix est en chute libre, mais seulement pour une durée limitée.

Voici le joli dos du OnePlus 11.

Vous n’avez pas besoin de dépenser une somme astronomique pour obtenir un véritable haut de gamme qui écrase la concurrence. Grâce à cette offre d’AliExpress, vous pouvez obtenir le OnePlus 11 et économiser 180 euros, pas mal du tout. Gardez à l’esprit qu’il s’agit de sa version mondiale, accompagnée de 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Le smartphone OnePlus est arrivé sur le marché au prix de 849 euros et se vend toujours 719 euros sur le site officiel de la marque chinoise. AliExpress propose actuellement le meilleur prix, vous devriez en profiter. Si vous recherchez un smartphone complet avec lequel vous pourrez profiter tous les jours sans soucis, ce OnePlus 11 est un achat sûr.

OnePlus 11 5G (128 Go)

Un monstre qui ne vous laissera jamais tomber

Tirez le meilleur parti de vos séries préférées avec l’écran de ce OnePlus, qui est de premier ordre. Il a une diagonale de 6,7 pouces, une technologie AMOLED, une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Cette dernière technologie se traduit par une fluidité absolue, vous serez accroché.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen2

8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne

Écran AMOLED de 6,7″ Full HD+ et 120 Hz

3 caméras arrière

Batterie de 5 000 mAh avec charge rapide à 100W

Alert Slider, Bluetooth 5.0, WiFi 6, NFC, 5G

Vous ne serez pas déçu par son processeur, à l’intérieur se trouve l’une des plus grandes bêtes jamais fabriquées par Qualcomm. Le Snapdragon 8 Gen2 vous permettra de tout faire à grande vitesse, vous volerez chaque jour avec le smartphone OnePlus. Comme vous le savez déjà, il est accompagné de 8 Go de RAM intéressants et de 128 Go de stockage.

Notre protagoniste ne baisse pas le niveau en matière de photographie, la marque chinoise a beaucoup travaillé sur ce domaine au cours des dernières générations. À l’arrière du OnePlus 11 se trouvent un capteur principal de 50 mégapixels, un objectif grand angle de 48 mégapixels et une caméra de 32 mégapixels. Sortez, vivez toutes sortes d’aventures et capturez-les, vous obtiendrez de bons résultats avec presque chaque prise de vue.

Sa batterie est un autre point à souligner, non pas tant pour sa capacité (une respectable 5 000 mAh) que pour la vitesse de charge. Elle peut récupérer de l’énergie en un instant grâce à ses 100W de puissance, elle ne vous laissera pas tomber. Vous devez sortir de la maison et il ne vous reste que 15% de batterie ? Ne vous inquiétez pas, en quelques minutes seulement, elle regagnera une grande partie de sa charge.

OnePlus 11 5G (128 Go)

Que pourrais-je ajouter de plus ? Ce OnePlus 11 est une véritable bête avec laquelle vous pourrez être complètement tranquille. Un véritable monstre qui vous fera découvrir ce qu’est la vitesse. Vous avez l’occasion de l’obtenir avec une remise de 180 euros, allez-vous hésiter ?

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques apparaissant dans cet article, Netcost-security.fr reçoit une commission. Retrouvez les BONS PLANS de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.