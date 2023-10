La directrice de Five Nights at Freddy’s parle déjà de la suite

Et commentez comment cette première partie se produit presque jamais.

Tammi et Freddy

Après une première sortie bien meilleure que prévue, surtout si l’on considère les premières critiques, Five Nights at Freddy’s a si bien fonctionné au cinéma (nous imaginons aussi sur Peacock) que sa réalisatrice, Emma Tammi, parle déjà de ce qu’ils devraient faire dans une suite qui n’a pas encore été confirmée. Patience.

Et oui, ces plus de 80 millions qu’il a déjà rapportés dans le monde entier (alors qu’il n’est pas encore sorti partout, il arrive en France demain, le 1er novembre) ne font qu’ouvrir la voie à une éventuelle deuxième partie où, selon Tammi, « Nous avons quelques fils conducteurs que je pense qu’ils devront à nouveau ramener dans une suite pour être attachés. » Ce n’est pas tout, car la documentariste et réalisatrice a affirmé que « Nous sommes tous », en référence au créateur de la franchise Scott Cawthon et à Jason Blum, créateur de Blumhouse, productrice de ce film d’horreur et d’autres, « y compris moi-même », continue-t-elle, « très enthousiastes à l’idée de continuer à faire des films dans cet univers si nous avons la chance que cela se produise et si ce premier film est un succès », et il l’est.

Le film FNAF a connu plusieurs échecs

Mais tout ce qui brille n’est pas or, car Five Nights at Freddy’s a connu plusieurs échecs avant de se concrétiser en ce qu’il est aujourd’hui. Selon Emma Tammi, il a été entre les mains de plusieurs sociétés qui ont échoué dans leur tentative d’amener le jeu vidéo au cinéma, jusqu’à ce qu’il arrive finalement chez Blumhouse où, avec l’aide de Seth Cuddeback (Kelp, Mateo), ils ont donné forme à un scénario qui a plu à Scott Cawthon. « Donc quand je suis arrivée, j’ai été très attirée par les personnages qu’il avait décrits dans la version du scénario que j’ai pu lire, et j’ai parlé avec lui [avec Scott] de comment nous pourrions approfondir ces personnages et vraiment nous concentrer sur les frayeurs et augmenter l’humour et tous les éléments que je savais importants dans cette adaptation ».