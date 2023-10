Il vous suffit de 34 euros pour acheter cette bonne montre intelligente : c’est une Xiaomi et elle prend même en charge les appels Bluetooth

Prix scandaleux pour une montre intelligente au design précieux, avec des fonctionnalités avancées telles que les appels Bluetooth et une autonomie de batterie de 12 jours.

Chute de prix pour la meilleure montre intelligente pas cher de Xiaomi, vous pouvez l’acheter pour seulement 34 euros // Image : Urban Techno.

Si vous nous demandez quelle est la meilleure montre intelligente pas cher, la réponse est très simple : Redmi Watch 3 Active. Xiaomi a bouleversé le marché des montres intelligentes en proposant un modèle aussi complet pour moins de 50 euros. Mais attendez, ce n’est pas le prix que vous avez à payer pour cette Redmi Watch 3 Active, elle est maintenant encore moins chère. Son prix dégringole à 34 euros sur AliExpress, ce qui en réalité un achat tout simplement irrésistible.

Le plus important n’est pas les 16 euros que vous économisez par rapport à son prix d’origine (49,99 euros), mais tout ce que vous obtenez pour seulement 34 euros. La Redmi Watch 3 Active a un joli design, un grand écran, 12 jours d’autonomie de batterie et des fonctionnalités propres à des montres beaucoup plus chères, comme les appels Bluetooth. Vous n’avez qu’à la porter à votre poignet toute la journée et profiter de toute son aide, vous verrez qu’elle peut même analyser vos habitudes de sommeil.

L’achat sur AliExpress est totalement sécurisé et l’expédition prend au maximum 2 semaines. De plus, vous pouvez retourner la montre intelligente si elle ne vous convient pas pour une raison quelconque. Nous vous dirons ensuite tout ce que vous gagnerez avec votre achat.

Redmi Watch 3 Active

Pourquoi c’est la meilleure montre intelligente à moins de 40 euros

La Redmi Watch 3 Active est une montre intelligente conçue pour être portée 24 heures sur 24. Vous pourrez le faire grâce au grand confort qu’elle offre, parfois vous ne remarquerez même pas que vous la portez au poignet. De plus, étant résistante à l’eau, vous n’aurez pas besoin de l’enlever lorsque vous vous douchez ou nagez dans la piscine. En ce qui concerne la couleur, vous pouvez choisir entre le noir et le gris clair, celui que vous préférez.

Toutes les informations seront affichées sur un grand écran de 1,83 pouces, une technologie LCD et une résolution de 240×280 pixels. Il offre une qualité suffisante pour visualiser le contenu sans problème, que ce soit en intérieur ou en extérieur. De plus, vous pouvez personnaliser l’écran d’accueil avec des dizaines de cadrans de montre différents que vous pouvez télécharger depuis l’application Xiaomi.

La Redmi Watch 3 Active est une montre intelligente qui vous offrira des performances fluides pour toutes les tâches. Il est important de le maintenir connecté à votre téléphone mobile, afin de pouvoir profiter de toutes ses fonctionnalités. La plus remarquable de toutes est l’appel téléphonique via Bluetooth, qui vous permet d’envoyer et de recevoir des appels directement depuis la montre. C’est un outil très utile car vous pouvez communiquer sans sortir votre téléphone de votre poche ou de votre sac à dos.

Autre chose que vous pouvez faire avec la montre intelligente de Xiaomi est lire les notifications que vous recevez sur votre téléphone mobile, telles que les messages WhatsApp. Vous pouvez également consulter les informations météorologiques, contrôler la lecture de musique et consulter toutes les données obtenues par les capteurs de l’appareil. Par exemple, vous pouvez consulter les analyses de votre activité physique. La montre compte plus de 100 modes sportifs, ainsi qu’un podomètre pour compter tous les pas que vous faites pendant la journée.

Redmi Watch 3 Active

Porter la Redmi Watch 3 Active à votre poignet signifie également pouvoir obtenir des données très intéressantes sur votre santé. Vous saurez quelle est votre fréquence cardiaque, votre taux d’oxygène dans le sang et même comment vous dormez la nuit. Tout cela peut être fait pendant 12 jours avec une seule charge de batterie, un peu moins si vous êtes particulièrement exigeant dans son utilisation.

Après avoir analysé le marché, il est clair qu’il n’y a pas d’autre montre offrant une meilleure qualité que la Redmi Watch Active pour le même prix. Profitez de l’occasion et obtenez-la pour seulement 34 euros sur AliExpress, c’est une véritable affaire.

