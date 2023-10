Constantine 2 de plus en plus proche

Avec Keanu Reeves impliqué.

Keanu Reeves en tant que Constantine

Bonne nouvelle pour les (délaissés) fans du film Constantine de 2005 réalisé par Francis Lawrence et avec Keanu Reeves dans le rôle principal, car le réalisateur reste déterminé à faire une suite, même s’il a rencontré de nombreux obstacles en cours de route, mais ils sont surmontés, comme il l’a laissé entendre dans une interview qui ne fait qu’alimenter nos espoirs.

En effet, le réalisateur des Hunger Games, actuellement plongé dans la promotion de sa préquelle intitulée Balada de pájaros cantores y serpientes, n’a pas hésité à parler ouvertement d’un film qui semble chaque fois se rapprocher davantage de sa concrétisation, bien que « évidemment, Constantine 2 a été retardé en raison de la grève des scénaristes », mais mieux vaut tard que jamais.

Lorsqu’on lui a demandé quels obstacles il avait dû surmonter pour pouvoir affirmer que la deuxième partie du chasseur de démons deviendrait réalité, Lawrence a évoqué les problèmes concernant la propriété intellectuelle. « Nous avons dû surmonter une série d’obstacles pour reprendre le contrôle du personnage », déclare le réalisateur, « car d’autres personnes avaient le contrôle des propriétés de Vertigo. Maintenant, nous avons le contrôle. Keanu, Akiva Goldsman et moi avons eu des réunions et nous avons discuté de ce que nous pensons être l’histoire, et nous devons encore nous réunir davantage, nous devons écrire le scénario, mais j’espère vraiment que nous pourrons faire Constantine 2 et en faire un film interdit aux moins de 18 ans ».

Constantine, l’original

Basé sur le personnage principal des bandes dessinées Hellblazer, Constantine (2005) est un film d’action et de dark fantasy qui raconte l’histoire de John Constantine, un exorciste et détective du surnaturel travaillant à Los Angeles. Constantine a la capacité de voir des anges et des démons et lutte contre les forces du mal pour protéger les innocents.

Le film commence lorsque Angela Dodson, une détective de police, demande l’aide de Constantine pour enquêter sur la mystérieuse mort de sa sœur jumelle. Constantine découvre que la mort de sa sœur est liée à un démon qui tente d’ouvrir une porte entre le ciel et l’enfer.