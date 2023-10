Google Chrome te permettra de réécrire des textes en utilisant l’IA générative

Google travaille sur un nouvel outil d’IA qui vous permettra de modifier automatiquement du texte. Il s’appellera « Compose » et grâce à lui, il sera possible de sélectionner un fragment pour en changer le ton et la longueur. Cet outil sera implémenté dans Chrome, d’abord dans sa version pour ordinateur, puis dans les versions Android et iPhone.

Cette nouvelle fonctionnalité a été découverte grâce à Chromium Gerrit, une plateforme d’analyse de code et de recherche qui a exploré le code du moteur de recherche. L’utilisateur @Leopeva64 de Twitter a publié des captures d’écran de ce code et une démonstration de son fonctionnement.

There’s a feature in Edge that lets you rewrite text using AI, well, Google is working on a similar feature for Chrome, on Gerrit it’s called « Compose » and, just like in Edge, there will be a bubble with options to change the tone and length of the text:https://t.co/XGzIxHLlmr pic.twitter.com/6hTXEi63CJ

— Leopeva64 (@Leopeva64) Octobre 30, 2023