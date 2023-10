Mètres et mètres de lumières LED pour 3 euros ou moins : décorez et illuminez à prix minimum

Aujourd’hui, nous allons vous éclairer avec quelques offres d’AliExpress.

Guirlandes et bandeaux de lumières LED pour très peu d’argent

Les bandeaux de lumières LED ne sont plus des produits exclusifs pour streamers et gamers. Grâce aux offres de plus en plus agressives des sites d’e-commerce comme AliExpress ou AliExpress Store, vous n’aurez plus d’excuses pour ne pas en avoir un : vous pouvez les avoir à portée de main pour entre un et trois euros.

À l’occasion de la remise de bienvenue qu’AliExpress propose pour des milliers de ses produits, nous avons décidé de rassembler une demi-douzaine de lumières et guirlandes LED disponibles à partir de 0,99 euros. Si vous voulez en avoir une en payant le minimum, tout ce que vous avez à faire est de vous inscrire sur AliExpress avec une nouvelle adresse e-mail, c’est aussi simple que ça. Bien sûr, vous pouvez également profiter de cette nouvelle inscription sur AliExpress pour utiliser la remise de bienvenue sur n’importe quel autre produit, il y a tellement d’aubaines !

Par ailleurs, sachez que nous avons sélectionné des bandes LED et des guirlandes de toutes sortes. Elles sont parfaites pour donner une touche spéciale à une pièce en particulier ou, si vous êtes un grand fan de Noël, pour préparer à l’avance toute la décoration.

5 lumières et guirlandes LED pour 3 euros ou moins

Bandeau de lumières LED avec Bluetooth (5 mètres). Nous commençons avec un best-seller d’AliExpress, un bandeau LED de 5 mètres qui comprend de nombreux extras. Il est étanche, vous pouvez donc les installer à l’extérieur, ils viennent avec une télécommande sans fil et vous pouvez les connecter à votre téléphone portable via une application. Ils peuvent émettre une large gamme de couleurs et permettent de sélectionner et de configurer différentes scènes. Avec les frais de livraison, cela revient à moins de 3 euros, cela vaut donc vraiment le coup.

Guirlande de lumières LED avec Bluetooth (5 mètres)

Guirlande de lumières LED solaires pour l’extérieur (7 mètres). Avec un design un peu plus simple (les lumières sont montées sur un câble en fil de fer), nous avons cette guirlande LED de 7 mètres, qui a une caractéristique unique : elle est livrée avec un petit chargeur solaire qui lui permet de fonctionner sans avoir besoin de les brancher sur le courant. Jetez-y un œil car elles sont idéales pour avoir sur la terrasse.

Guirlande de lumières LED solaires pour l’extérieur (7 mètres)

Guirlande extra longue (10 mètres). Si vous êtes sûr de vouloir une guirlande de lumières LED extra longue, vous ne trouverez rien de moins cher. Le modèle proposé ici est livré avec 10 mètres de lumières, avec une lumière tous les 10 centimètres. Il a l’une des évaluations les plus élevées d’AliExpress, c’est donc une option fortement recommandée pour envelopper le sapin de Noël.

Guirlande extra longue (10 mètres)

Guirlande classique pour sapin (10 mètres). Et puisque nous nous mettons le chapeau du Père Noël, nous ne pouvons pas laisser passer ce modèle, qui est livré avec une certification IP67 et un câble flexible avec une résistance supplémentaire. Elles offrent également jusqu’à 8 modes de fonctionnement, qui alternent entre un blanc chaud et un éclairage multicolore.

Guirlande classique pour sapin (10 mètres)

Bandeau de lumières LED RGB (1 mètre). Nous terminons avec le bandeau LED RGB « habituel ». Il est livré avec une télécommande pour les contrôler et avec un adhésif spécial à l’arrière pour les fixer à une tête de lit, une moulure, une table ou où vous voulez. C’est le seul modèle de la liste pour lequel vous n’aurez pas à payer de frais de livraison : il ne vous coûtera que 99 centimes.

Bandeau de lumières LED RGB (1 mètre)

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services pouvant intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette nouvelle, Netcost-security.fr reçoit une commission. Retrouvez les BONS PLANS de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.