Le casting de Friends émet une déclaration commune après la perte de Matthew Perry

Ses partenaires de jeu et d’autres personnalités rendent hommage à l’acteur.

Le casting principal de Friends

Le passage de l’acteur Matthew Perry est survenu le 28 octobre dernier et nous avons été nombreux à pleurer la perte de l’un des protagonistes absolus de Friends, l’une des séries de notre vie. Maintenant, ses partenaires de jeu ont publié une déclaration commune exprimant leur chagrin face à la perte de leur collègue et ami qu’ils considéraient comme faisant partie de leur famille.

Nous sommes complètement dévastés par la perte de Matthew. Nous étions plus que des partenaires de jeu. Nous sommes une famille« , déclare leur déclaration. « Il y a beaucoup à dire, mais pour le moment nous prendrons un moment pour pleurer et faire le deuil de cette perte incompréhensible. Avec le temps, nous en dirons plus, lorsque nous serons prêts. Pour l’instant, nos pensées et notre amour vont à la famille de Matty, ses amis et tous ceux qui l’ont aimé à travers le monde ».

Certainement une déclaration émouvante et douloureuse à la fois, qui a été accompagnée des déclarations d’autres membres de Friends, tels que les créateurs de la série, Marta Kauffman et David Crane, ainsi que le producteur exécutif Kevin Bright, qui ont également voulu honorer la mémoire de Matthew Perry. Leur déclaration est la suivante : « Nous sommes choqués et profondément attristés par le départ de notre cher ami Matthew. Cela semble encore impossible. Tout ce que nous pouvons dire, c’est que nous nous sentons chanceux de l’avoir eu dans nos vies ». Et ils continuent : « C’était un talent brillant. C’est un cliché de dire qu’un acteur s’empare d’un rôle, mais dans le cas de Matthew, il n’y a pas de mots plus vrais. Dès le jour où nous l’avons entendu incarner pour la première fois le rôle de Chandler Bing, il n’y avait personne d’autre pour nous. Nous apprécierons toujours la joie, la lumière, l’intelligence éblouissante qu’il a apportées à chaque moment, non seulement à son travail, mais aussi dans la vie. Il a toujours été la personne la plus drôle de la pièce. Plus que ça, il était le plus doux, avec un cœur généreux et altruiste ».

Matthew Perry nous dit adieu

Matthew Perry est décédé le 28 octobre dernier à l’âge de 54 ans dans sa résidence de Los Angeles, Californie, où il a été retrouvé dans son jacuzzi, apparemment victime d’une crise cardiaque, bien que l’on attende toujours les résultats de l’autopsie toxicologique. Perry a apporté de l’humour et de l’esprit à travers son personnage dans Friends et d’autres productions, et est devenu un favori des téléspectateurs. Cependant, derrière son succès, il a lutté en privé contre l’addiction aux substances et à l’alcool pendant des décennies, un combat qu’il a détaillé dans son autobiographie de 2022, Friends, Lovers and the Big Terrible Thing. Malgré ses défis personnels, Perry a réussi à rester sobre pendant 18 mois, inspirant de nombreuses personnes par sa lutte constante.

Après la fin de la série qui l’a rendu célèbre, Perry a poursuivi sa carrière d’acteur, bien que aucun de ses projets ultérieurs n’ait atteint le même niveau de succès. Il a participé à plusieurs séries télévisées et films tels que The West Wing, faisant des apparitions spéciales dans d’autres émissions à succès. Son héritage perdurera en tant que l’un des membres emblématiques de la distribution de Friends et en tant que quelqu’un qui a partagé ouvertement ses défis personnels dans sa quête de sobriété.