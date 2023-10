Xiaomi renouvelle sa meilleure tondeuse avec un nouveau design et de meilleures caractéristiques à un prix spectaculaire

La tondeuse électrique Xiaomi S302 dispose d’une tête magnétique avec des lames en acier chirurgical qui réduisent la friction avec la peau et d’une batterie de 800 mAh qui promet une autonomie de 90 minutes.

Voici la Xiaomi Electric Shaver S302, la nouvelle tondeuse électrique de la marque chinoise

En plus des téléphones portables, des tablettes, des écouteurs et des dispositifs portables, Xiaomi dispose également d’un catalogue très étendu de dispositifs pour la maison qui inclut des robots aspirateurs, des réfrigérateurs, des purificateurs d’air, des ventilateurs et même des masseurs de pieds. Mais sans aucun doute, l’un des produits les moins connus du géant chinois est ses tondeuses électriques, qui se distinguent principalement par leur excellent rapport qualité-prix.

Dans ce sens, nous venons d’apprendre que Xiaomi vient de lancer en Chine la nouvelle version de sa meilleure tondeuse électrique, une Xiaomi Electric Shaver S302 qui se distingue par un nouveau design, de meilleures performances que ses prédécesseurs et un prix imbattable.

Voici tout ce que vous devez savoir sur la Xiaomi Electric Shaver S302

La première grande nouveauté de la nouvelle tondeuse électrique Xiaomi est qu’elle mise sur un design novateur sans démontage qui vous permettra de la laver de manière rapide et facile et d’éliminer jusqu’à 85 % des poils qui restent sur sa tête magnétique en la secouant simplement.

Cette tête conçue en 360º est composée de lames en acier chirurgical qui ont été traitées avec un revêtement spécialement conçu pour réduire la friction avec votre peau.

Un autre point fort de la Xiaomi Electric Shaver S302 est son autonomie, car cette nouvelle tondeuse est équipée d’une batterie de 800 mAh qui promet jusqu’à 90 minutes d’utilisation avec une seule charge et qui se recharge sur une base pratique incluse dans l’emballage.

En ce qui concerne les autres caractéristiques de la nouvelle tondeuse de Xiaomi, il convient de souligner qu’elle est résistante à l’eau IPX7, qu’elle dispose d’un petit écran LED qui vous permet de vérifier son niveau de batterie et d’un bouton physique avec lequel vous pouvez alterner entre ses deux modes d’utilisation.

Xiaomi Electric Shaver S302 : disponibilité et prix

La Xiaomi Electric Shaver S302 est déjà disponible à l’achat en Chine au prix de 219 yuans, soit environ 28 euros. Nous ne savons pas encore quand elle arrivera sur le marché mondial, mais il est probable qu’elle le fasse plus tôt que tard, à temps pour la période des fêtes.