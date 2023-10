Le Xiaomi 14 Pro fabriqué à 99% en titane : et en plus anti-traces de doigts

Il est clair que Xiaomi a tout donné avec ses nouveaux Xiaomi 14 lors de leur présentation. La marque a renouvelé son haut de gamme, son porte-étendard. Mais elle a particulièrement choyé le Xiaomi 14 Pro, un smartphone doté d’un nouveau type de verre de protection ‘made in’ Xiaomi appelé Dragon Crystal Glass. De plus, il s’agit d’une de ces éditions spéciales du terminal qui se vendent généralement dès leur annonce.

L’un des aspects les plus remarquables du Xiaomi 14 Pro est le verre céramique Xiaomi, qui dépasse largement la résistance du verre classique, avec une résistance aux chutes 10 fois supérieure et une résistance aux rayures 1,25 fois supérieure, tout en conservant une grande transparence. Et si nous l’enhardissons encore plus avec un châssis en titane pur à près de 100% ?

Édition spéciale Titanium du Xiaomi 14 Pro

La semaine dernière, Xiaomi a annoncé et lancé sa nouvelle série 14. Et en plus du Xiaomi 14 et du 14 Pro, le Xiaomi 14 Pro Titanium Special Edition est également arrivé juste à temps pour Halloween, une version spéciale du modèle original Xiaomi 14 Pro avec un cadre central en titane à 99%, un métal léger et robuste, qui lui donne un aspect distinctif et une durabilité accrue.



Le titane est également revêtu d’un revêtement anti-empreintes digitales, pour garder le téléphone propre et brillant si vous ne voulez pas le mettre dans une coque. La partie arrière et la partie avant du téléphone sont recouvertes du verre Xiaomi Dragon Crystal, un verre spécial qui offre une grande transparence et une protection contre les rayures. Le verre arrière a également un effet ciel étoilé, créant un jeu de lumières et de couleurs selon l’angle. Le détail final est l’auréole orange qui entoure la caméra arrière, rappelant le logo de Xiaomi.

Le même téléphone à l’intérieur, du titane à 99% à l’extérieur

Les caractéristiques techniques du Xiaomi 14 Pro Titanium Special Edition sont les mêmes que celles de la version originale : un écran AMOLED de 6,73 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, prise en charge de la charge rapide de 120 W et de la charge sans fil de 50 W, et fonctionne avec le processeur Snapdragon 8 Gen 3 – le premier du marché à l’intégrer – avec jusqu’à 16 Go de RAM et une mémoire interne de 1 To.

La caméra arrière est équipée d’un ensemble de trois objectifs, avec un capteur principal de 50 mégapixels, un téléobjectif de 50 mégapixels avec zoom optique 3x et un objectif grand-angle ultra-large de 16 mégapixels. La caméra frontale, en revanche, a une résolution de 20 mégapixels et est placée dans un trou dans l’écran.



Via | Xiaomi Today

