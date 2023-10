Cette souris de jeu de Razer a généralement un prix de 170 euros, mais elle coûte maintenant moins de 90 euros sur Amazon

La souris de jeu en question est la Razer Viper Ultimate, l’une des meilleures du catalogue de la marque.

La souris de jeu Razer Viper Ultimate coûte maintenant moins de 90 euros sur Amazon

Comme nous le disons souvent ici, sur Amazon il est courant de trouver de nombreux produits soldés, quel que soit le domaine auquel ces produits appartiennent. Dans ce cas, nous avons entre les mains quelque chose qui plaira certainement beaucoup aux habitués des jeux vidéo sur PC, car il s’agit d’une souris de jeu. Et ce n’est pas tout, car cette souris appartient à la marque Razer, l’une des principales marques du marché des périphériques de jeu.

Plus précisément, nous parlons de la souris de jeu Razer Viper Ultimate, qui fait partie du haut de gamme du marché et qui, avec son achat, comprend une base de chargement, en plus d’offrir les dernières technologies de Razer en matière de jeu vidéo, y compris pour les jeux compétitifs. Cet appareil est généralement vendu au prix recommandé de 169,99 euros dans des stores comme PcComponentes et sur son site officiel, où il bénéficie également d’une réduction de prix, mais bien moins attrayante que celle que nous pouvons trouver sur Amazon, qui récemment l’affichait à 149,99 euros.

Cette souris de jeu Razer Viper Ultimate est actuellement en promotion sur Amazon

Entrant dans le vif du sujet, nous pouvons indiquer qu’Amazon, où elle était vendue au prix de 149,99 euros, cette souris bénéficie d’une remise de 41% et d’une réduction de 61 euros (bien qu’en comparaison de son prix officiel, on puisse dire qu’elle bénéficie d’un rabais de 81 euros). Autrement dit, cette souris de jeu Razer Viper Ultimate ne coûte maintenant que 88,99 euros sur Amazon, où nous pouvons trouver cette excellente offre. De plus, n’oubliez pas que si vous êtes abonné à Amazon Prime, vous pourrez bénéficier de la livraison gratuite et rapide et le recevoir dès demain si vous l’achetez dès maintenant pour profiter de cette offre.

Cette souris de jeu Razer Viper Ultimate, qui obtient une note de 4,6 étoiles sur Amazon, offre des performances incroyables lorsqu’il s’agit de jouer à des jeux vidéo, ce qui est tout à fait normal compte tenu du fait qu’elle incorpore les toutes dernières technologies de Razer. De plus, il est précis et léger, ne pesant que 74 grammes. Le Viper Ultimate dispose également du capteur optique Razer Focus+ avec jusqu’à 20 000 PPP et une précision de résolution allant jusqu’à 99,6%, sans oublier ses interrupteurs optiques avec un temps de réponse de 0,2 millisecondes et une durée de vie allant jusqu’à 70 millions de clics.

Par ailleurs, cette souris dispose de 5 profils de mémoire et de 8 boutons programmables via le logiciel Razer Synapse 3. En ce qui concerne sa connectivité, on peut dire qu’elle est sans fil et se connecte via Razer HyperSpeed 2,4 GHz (ce mode permet d’obtenir une connexion stable et un faible temps de réponse, ce qui est essentiel pour jouer à des jeux compétitifs), mais elle peut également être utilisée avec un câble. Si vous l’utilisez sans fil, l’autonomie de cet appareil peut durer jusqu’à 70 heures.

En résumé, rappelez-vous simplement que vous pouvez désormais vous procurer cette excellente souris de jeu Razer Viper Ultimate au prix de 88,99 euros sur Amazon grâce à l’offre plus qu’attractive que nous vous avons présentée dans cet article.

