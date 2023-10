Un youtuber chinois met à l’épreuve la résistance de l’écran du Xiaomi 14 Pro de la manière la plus extrême

Nous sommes très habitués aux tests de JerryRigEverything : ce sont les plus extrêmes et ils mettent à l’épreuve les grands noms de l’industrie comme les Samsung Galaxy S23 Ultra ou les plus récents iPhone 15 Pro Max. Il ne fait aucun doute que cette chaîne YouTube est devenue une sorte de référence en matière de résistance pour les téléphones mobiles.

Et pourtant, il semble qu’un blogueur chinois ait décidé de lui faire concurrence. Selon ce que nous pouvons lire sur X (ancien Twitter), un utilisateur a posté une vidéo dans laquelle un blogueur chinois a démontré la résistance des écrans du Xiaomi 14 Pro d’une manière très curieuse…

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo qui ouvre cet article, le blogueur chinois en question utilise l’écran du Xiaomi 14 Pro comme un marteau pour enfoncer un clou. Et, comme on peut le voir dans la vidéo, après le test, l’écran n’a pas une seule égratignure. Non seulement ça, mais il reste parfaitement réactif et fluide.

Cependant, la communauté technologique du réseau social n’a pas cru à l’exploit réalisé par les écrans Xiaomi. C’est pourquoi le blogueur chinois a posté une autre vidéo répétant l’exploit, cette fois en enfonçant des clous dans le cadre en bois d’une porte :

Yesterday, a Chinese blogger posted a video testing Xiaomi 14 Pro’s display durability.

Many people said that the video was edited, and the wood was not strong enough.

So he posted another video to prove his test, this time smashing nails on a wooden door frame pic.twitter.com/J0WhWBjLyU

— Shishir (@ShishirShelke1) 31 octobre 2023