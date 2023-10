Xiaomi vous débarrasse même des mauvaises odeurs de la cuisine : la hotte ultra-puissante d’extraction Mijia

Sous-marque de Xiaomi axée sur la conception et le lancement de produits intelligents pour la maison, essentiellement avec tout le catalogue Mijia, vous pouvez aménager une maison domotique à bas prix. Mais le meilleur est de constater comment le catalogue intérieur de Mijia ne cesse de s’agrandir. Et si vous pensiez que Xiaomi ne peut pas être présent dans chaque coin de la cuisine, réfléchissez-y à nouveau avec son prochain produit : une hotte aspirante.

Oui, le Mijia Ultra-thin Low-suction Range Hood S1 MJ07 est une hotte aspirante intelligente qui rejoint l’écosystème Xiaomi, composé de plus de 200 catégories différentes et qui sera bientôt ‘gouverné’ par HyperOS.

Mijia Ultra-thin Low-suction Range Hood S1 MJ07

La hotte aspirante ultra fine à faible aspiration Mijia S1 MJ07 a un design qui cherche la discrétion et le minimalisme dans la cuisine : il s’agit d’un corps ultra-mince ne mesurant que 12 cm d’épaisseur et d’un panneau en verre plat, qui lui permet d’aspirer l’air à une distance de 30 cm de la surface de cuisson, réduisant au minimum le bruit et l’espace occupé.



La hotte a une pression statique de 1000Pa et un débit d’air de 25m3 / min, garantissant « une aspiration puissante et uniforme ». La hotte est également équipée d’un système d’amélioration intelligent AI, qui ajuste automatiquement le volume et la pression de l’air en fonction de la quantité et de la qualité des fumées produites par la cuisson, sans nécessiter de réglages manuels. Ainsi, la hotte peut fournir des performances optimales dans chaque situation.

Hotte aspirante intelligente

La nouveauté de Xiaomi et Mijia rejoint l’écosystème Xiaomi et peut être connectée au téléphone portable. L’appareil prend en charge le contrôle par gestes, le contrôle des applications et la connexion à la cuisine. Vous pouvez l’allumer et l’éteindre en touchant simplement le panneau de la main droite ou gauche, et l’IA intégrée de la hotte reconnaîtra le geste.

La hotte prend également en charge la connexion avec Mijia Kitchen, ce qui lui permet d’activer l’extraction immédiatement après l’allumage du feu et de retarder l’extinction pendant 3 minutes après l’extinction, afin d’absorber les fumées résiduelles. De plus, la hotte peut également être manipulée via l’application Mijia, ce qui vous permet de contrôler l’état de la hotte, d’ajuster les paramètres et de recevoir des notifications.



Déjà disponible à l’achat pour 1999 yuans, 258 euros au taux de change, comme tout ce que propose Mijia, cette hotte est plus orientée vers le marché chinois que vers le marché mondial, donc les chances de la voir ici sont minces.

Via | Xiaomi Today