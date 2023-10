Cette nouvelle application pour Android Auto s’intègre à Google Maps et Waze pour vous aider à trouver des points de charge

L’entreprise Fastned, créatrice de stations de recharge pour véhicules électriques, vient de présenter sa propre application pour Android Auto, intégrant deux services de navigation populaires.

Image de l’application Fastned sur Android Auto.

Les voitures électriques deviennent courantes dans le paysage urbain et sur les routes. Des fabricants historiques de téléphones portables tels que Huawei ont créé les leurs, tout comme d’autres compatriotes comme Xiaomi et une première voiture électrique dont nous découvrons de nouveaux détails au fil des jours.

Cela indique que l’industrie des véhicules électriques est en plein essor, bien qu’il y ait quelque chose qui peut entraver son expansion : la difficulté de trouver des points de charge. Eh bien, si vous avez une voiture électrique avec Android Auto, cela ne sera bientôt plus un problème.

Fastned, l’application pour Android Auto qui vous aide à trouver des stations de charge

Comme l’entreprise l’a annoncé, Fastned est désormais disponible pour Android Auto et intègre Google Maps et Waze pour trouver plus de 1 500 stations de charge à travers toute l’Europe. L’application fonctionne actuellement au Royaume-Unis et en Europe centrale, mais elle s’étendra probablement à d’autres territoires bientôt.

L’application a été présentée la semaine dernière comme une aide aux conducteurs de véhicules électriques. Chez Fastned, vous pouvez également trouver des détails tels que des listes de prix, quelles stations de charge sont disponibles, et bien plus encore. Il y a aussi une version pour Apple CarPlay, soit dit en passant.

L’entreprise a fait les déclarations suivantes concernant son aventure sur Android Auto :

Fastned, l’entreprise européenne de stations de charge, a présenté sa nouvelle application pour trouver des points de charge pour Android Auto. Cette présentation fait suite à celle d’Apple CarPlay, que nous avons déjà présentée plus tôt cette année. Dans le but de rendre la charge rapide des véhicules aussi pratique que possible, Fastned a développé sa propre application pour Android Auto, qui contribuera à une expérience de charge plus facile. Les conducteurs de véhicules électriques pourront désormais trouver les stations de charge de Fastned, vérifier leurs prix et leur disponibilité en temps réel, le tout sans quitter leur véhicule.

L’intégration avec Waze et Google Maps est l’un des principaux atouts pour trouver ces stations de charge. Une fois que l’utilisateur décidera de quelle station se rendre, les applications de navigation lui indiqueront comment y arriver.

Tant Google Maps que Waze affichaient déjà les stations de charge sur leurs écrans de navigation, mais l’application dédiée de Fastned (en théorie) fournit des informations plus précises et détaillées sur les prix et la disponibilité. Cependant, Fastned n’a à s’occuper que d’un type de stations de charge (les siennes), tandis que Google les montre toutes.