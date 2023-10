L’iPhone 14 Plus dans l’une de ses plus belles couleurs bénéficie d’une réduction impressionnante sur Amazon

L’un des iPhone avec la meilleure batterie pourrait être à toi avec une grosse réduction.

L’iPhone 14 Plus bénéficie d’une très bonne réduction sur Amazon

L’iPhone 14 Plus est l’un des iPhone avec la meilleure batterie que Apple a sorti et si tu envisages de l’acheter, c’est ton jour de chance. Amazon fait une offre incroyable sur l’appareil, le laissant à seulement 899 euros. Une réduction considérable si l’on considère qu’il y a un peu plus d’un mois, Apple le vendait pour plus de 1000 euros sur l’App Store.

Et cette offre n’est pas parce qu’il s’agit d’un iPhone reconditionné, comme c’est souvent le cas. Il s’agit d’un iPhone 14 Plus de 128 Go de stockage, couleur rouge, totalement neuf. Il était auparavant à 959 euros, mais maintenant, grâce à cette offre, il pourrait être à toi pour seulement 899 euros.

Écran, puissance et batterie : les aspects qui distinguent l’iPhone 14 Plus

L’ iPhone 14 Plus se distingue par de nombreuses caractéristiques telles que son grand écran, son puissant processeur ou son autonomie incroyable, la meilleure de la gamme. Cependant, il y a un autre détail à prendre en compte, c’est qu’il n’a pratiquement pas de différences avec le nouveau iPhone 15 Plus qui vient d’être lancé par Apple récemment.

L’ iPhone 14 Plus est équipé d’un écran Super Retina XDR OLED de 6,7 pouces, donc tu verras tout parfaitement. Tous types de contenus et dans n’importe quelle situation lumineuse grâce à sa luminosité. Presque la même chose que l’ iPhone 14 Pro Max, mais la différence est qu’il n’a pas la technologie ProMotion, ce qui le rend plus efficace en termes de batterie.

L’ iPhone 14 Plus n’est pas seulement grand en taille, mais aussi en puissance. Il est équipé d’un des derniers processeurs d’Apple, la puce A15 Bionic. Un processeur qui contribue à cette efficacité énergétique, mais aussi à la puissance. Et ce n’est pas tout, cet iPhone pourra être mis à jour pendant de nombreuses années avec la dernière version du système d’exploitation. Mais ce n’est pas tout, il fonctionnera aussi parfaitement pendant de nombreuses années.

L’ iPhone 14 Plus dispose également d’un excellent système photographique, de 26 heures de lecture vidéo en termes de batterie, ainsi que de fonctionnalités telles que la détection des accidents, la connexion aux satellites, la double SIM, la double eSIM, Face ID, une résistance à l’eau IP68 pendant 30 minutes à 6 mètres, MagSafe et Ceramic Shield.

Tu pourrais tout avoir pour beaucoup moins cher si tu profites de cette offre d’Amazon qui le laisse à seulement 899 euros. C’est une excellente opportunité.

