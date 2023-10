‘Acier valyrien’ indestructible pour le Xiaomi 14: voici le nouveau Dragon Crystal Glass de Xiaomi

Étant un appareil de haute technologie, la protection d’un téléphone portable est quelque chose à prendre en compte dès que nous le sortons de la boîte. C’est pourquoi beaucoup d’entre nous préfèrent retirer le plastique et le mettre rapidement dans une housse résistante. D’autres prennent le risque de porter leur téléphone « à nu ». Et si c’est un Xiaomi 14 Pro, il se peut que s’il tombe, il brise le sol avant le terminal, tout comme le ferait le Nokia 3210, alias « the Destroyer ».

Permettez-nous de plaisanter un peu ce 31 octobre au détriment de Nokia et aussi de Game of Thrones, car l’occasion en vaut la peine, car le modèle le plus haut de gamme du vaisseau amiral actuel de Xiaomi est équipé d’une technologie de protection fabriquée par la société elle-même. Une solution de verre appelée Dragon Crystal Glass. Moquez-vous de l’acier valyrien et du bois du coucher de soleil de Westeros.

Gorilla Glass a maintenant un rival

Gorilla Glass est une marque de verre renforcé chimiquement développée et fabriquée par Corning Inc. et introduite sur le marché en 2008. C’est une fine feuille transparente de grande résistance fabriquée à partir d’une combinaison d’aluminosilicate alcalin et utilisée comme une couverture extrêmement résistante aux fractures et aux rayures sur les dispositifs à écran tactile.

En 2010, il était utilisé par 20% des téléphones mobiles du monde, aujourd’hui il y en a beaucoup plus. Mais cherchant à ne pas faire appel à des tiers tout en les surpassant, Xiaomi a sorti de son chapeau le verre de Dragon, un type de verre pour téléphone portable qui dépasse la résistance du Gorilla Glass Victus 2, aujourd’hui l’un des plus résistants en termes de support des fractures et des rayures.

Xiaomi Dragon Crystal Glass

La formule du Dragon Crystal Glass consiste en un mélange de matières premières, parmi lesquelles se distinguent:

Oxyde de lithium

Dioxyde de silicium

Oxyde d’aluminium

Oxyde de zirconium

Pentoxide de phosphore

Oxyde de sodium

Ces matériaux sont soumis à un traitement à haute température de 1600°C pendant 100 heures, ce qui entraîne la formation de cristaux de taille nanométrique (d’environ 25 nanomètres) à l’intérieur du verre. Ces cristaux créent une structure entrelacée qui augmente considérablement la résistance du verre.

Xiaomi affirme que ce verre résiste jusqu’à 10 fois plus aux chutes que le verre renforcé traditionnel. Le Dragon Crystal Glass a une dureté Vickers de 860 HV0,025, dépassant d’autres solutions populaires de protection d’écran telles que:

Huawei Kunlun Glass 2 (830 HV0,025)

(830 HV0,025) Apple Ceramic Shield Glass (814 HV0,025)

(814 HV0,025) Corning Gorilla Glass Victus 2 (670 HV0,025)

Xiaomi 14 Pro, le téléphone portable qui n’a pas d’écran mais une armure

En plus de sa durabilité, le Dragon Crystal Glass maintient une grande transparence grâce au diamètre très petit et uniformément réparti des particules microcristallines internes. Cela garantit que la qualité de l’image n’est pas compromise au nom de la durabilité.

Précisément, on peut dire que Xiaomi a voulu tester jusqu’où il peut aller avec cette solution de verre résistant, et le modèle Xiaomi 14 Pro n’a pas seulement du verre de Dragon, mais c’est aussi le premier smartphone de la marque à avoir un écran développé en interne par l’entreprise. C’est pourquoi le terminal peut se vanter que son écran va au-delà du simple panneau habituel d’un téléphone portable, car c’est plus une armure de verre qu’un simple écran.



Source | Xiaomi Today