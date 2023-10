Il se peut que ton influenceur préféré soit une Intelligence Artificielle et que tu ne le saches toujours pas.

Il existe des influenceurs qui sont directement une IA, tandis que d’autres utilisent des filtres IA pour changer complètement leur visage.

Les IA semblent être là pour rester dans des aspects auxquels nous ne nous attendions pas | Image : Bing Image Create

La vallée de l’inquiétante étrangeté a été brisée en morceaux. Depuis un certain temps, nous avons beaucoup de mal à déterminer ce qui a été créé par une IA et ce qui est réel. Cela est en grande partie dû à la progression des IA génératives concentrées sur les images, comme Midjourney ou l’IA générative d’Adobe, Firefly.

Nous voyions auparavant des images de Donald Trump et même du Pape François Ier arrêtés. Dans ces versions, on pouvait encore voir les coutures de l’IA, mais force est de constater que chaque version améliorée a radicalement changé la donne et les premiers influenceurs entièrement inventés par l’IA apparaissent déjà, avec une équipe de travailleurs qui génèrent du contenu fictif à leur sujet.

Pour le moment, il y a deux types d’IA qui s’imposent sur le marché des réseaux sociaux. D’une part, on trouve celles qui créent un profil à partir de zéro et celles qui transforment complètement le visage des personnes à l’aide de filtres absolument impossibles. Ce qui pourrait poser des problèmes à l’avenir pour comprendre notre corps. Examinons chaque cas.

Les filtres IA dans le monde des influenceurs

Aujourd’hui, nous avons terminé la diffusion en analysant le cas d’Emily Valentina. Tout indique : ✅ Une personne réelle utilisant des filtres de visage avec IA, deepface ou similaires sur les photos et les vidéos. ✅ Il y a une cohérence dans son apparence physique, ses vêtements, sa maison, ses meubles, les sols, la salle de bain. Il y a des vidéos de différents… pic.twitter.com/bApdVbN5n9 — Chuiso (@chuisochuisez) 30 octobre 2023

Depuis un certain temps, certains influenceurs font réfléchir le grand public sur le fait qu’il s’agit d’Intelligences Artificielles. Cependant, l’un des premiers à révéler ce fait a été le streameur Chuiso. Il s’est chargé d’analyser la question en direct avec le cas d’Emily Valentina, dans le but de déterminer s’il s’agit d’une IA ou d’une personne réelle.

Dans ce cas précis, il s’agit d’une personne qui a appliqué de nombreux filtres IA pour complètement changer son visage. Quelque chose qui peut être remarqué d’un coup d’œil sur ses photos avec une peau excessivement floue. De plus, dans d’autres vidéos partagées par le même utilisateur, on peut voir comment les formes de son corps varient constamment.

Des IA qui se font passer pour des personnes complètes

Peut-être que certains d’entre vous la connaissent déjà, mais voici Aitana, une influenceuse de jeux vidéo et de fitness, passionnée de cosplay. Elle a 90 000 abonnés sur Instagram et un engagement énorme. Et elle est aussi un modèle créé par IA (bien que la plupart de ses abonnés ne le sachent pas) pic.twitter.com/3jcHaGfOWY — Valeria Castro (@Noval33t) 31 octobre 2023

Dans ce cas, c’est la développeuse de jeux vidéo Valeria Castro qui a donné des détails sur une influenceuse entièrement créée par l’IA via Twitter. Elle a également révélé qui se cache derrière ce travail, une « agence de mannequins » appelée The Clueless.

Si vous vous demandez pourquoi à tout moment nous utilisons le féminin, c’est parce que selon eux, l’IA n’a pas assez progressé dans le domaine des corps masculins, mais elle a une adaptation prolongée aux corps féminins, c’est pourquoi seul ce type d’influenceurs est généré, qui pour une raison quelconque sont aussi ceux qui génèrent le plus d’argent.

D’après Twitter, cette compte gagne environ 4 000 euros, ce qui en réalité une entreprise très lucrative si l’on considère que ces personnes n’existent pas réellement.

D’autre part, comme le souligne Futurism, il existe déjà des femmes créées par l’IA qui choisissent de se développer à travers du contenu pour adultes. Il y a généralement une seule personne qui en tire un profit financier notable. De plus, il faut noter que de nombreuses personnes ne réalisent même pas qu’elles sont des IAs.

Un chemin dangereux à parcourir

Les deux cas semblent assez dangereux si l’on considère les problèmes qu’ils peuvent entraîner à long terme. Ces questions soulignent ce que le manifeste pour limiter l’expansion de l’IA mettait déjà en évidence à la fin du printemps dernier.

Si avec les filtres Instagram, on a déjà longuement discuté des problèmes qui peuvent survenir pour comprendre nos corps, avec le cas de l’IA, cette problématique s’intensifie encore davantage car les normes deviennent de plus en plus irréalistes et la capacité de modifier le physique augmente jusqu’à un point qui était pratiquement impossible dans le passé.