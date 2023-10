Le nouveau moniteur de jeu Xiaomi G27i arrive prêt à conquérir le marché des moniteurs avec poigne de fer : 165 Hz, 27 pouces et bien plus encore

Ça fait un certain temps que nous n’avons pas eu de nouveaux produits Xiaomi sur le marché des moniteurs gaming, mais heureusement, cette attente touche à sa fin. Et c’est le nouveau Xiaomi Gaming Monitor G27i qui met fin à cette période, un produit qui se concentre sur l’offre de spécifications 100% orientées vers le jeu avec un design simple mais fonctionnel.

Cependant, le problème est que la marque a lancé ce dispositif au niveau mondial sans confirmer son arrivée en France ni son prix officiel une fois qu’il sera possible de l’acheter, il faudra donc être attentif à l’avenir pour savoir quand nous pourrons avoir cette information afin de l’acquérir dans notre pays.

Fiche technique du Xiaomi Gaming Monitor G27i

Xiaomi Gaming Monitor G27i DIMENSIONS ET POIDS 612.3 × 170 × 451.7 mm 3.6 kg PANNEAU LCD IPS de 27 » avec résolution Full HD (1920 × 1080p), 16:9

16,7 millions de couleurs, 99% sRGB, 8 bits, Valeur Delta E <2, FreeSync Premium, HDR10

Certification TÜV Low Blue Light RÉSOLUTION Full HD (1920 × 1080p) FRÉQUENCE DE RAFRAÎCHISSEMENT 165 Hz CONTRASTE 1.000:1 LUMINOSITÉ MAXIMALE 250 nits TEMPS DE RÉPONSE 1 ms CONNECTIVITÉ 1x HDMI Display Port 1.4

1x HDMI 2.01x Connecteur Jack 3,5mm AUTRES Panneau inclinable verticalement Support VESA disponible PRIX N/D

Un panneau de niveau qui n’a pas peur des jeux les plus exigeants



Comme vous pouvez le voir sur ses images officielles, ce nouveau Xiaomi Gaming Monitor G27i ne se distingue pas beaucoup au niveau du design, bien qu’il soit au moins conforme à l’essentiel que nous pouvons demander. Il est entièrement fabriqué en plastique, mais offre un support inclinable verticalement ainsi qu’une compatibilité avec les supports VESA que de nombreux utilisateurs apprécieront certainement.

En ce qui concerne ses connexions, nous disposons d’un port HDMI Display Port 1.4, d’un HDMI 2.0 et même d’une prise jack de 3,5mm, le tout accompagné d’un panneau qui est son principal attrait. Il s’agit d’un panneau avec une technologie IPS et une taille de 27 pouces, résolution Full HD et une multitude de technologies associées telles que le HDR 10, une valeur Delta E <2 et AMD FreeSync Premium, pas mal du tout.



Enfin, nous devons également souligner que cet écran dispose d’un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 165 Hz accompagné d’un temps de réponse de seulement 1 ms, deux éléments clés pour une expérience de jeu de haut niveau et assez inhabituels pour des produits de cette catégorie.

Prix et disponibilité du nouveau Xiaomi Gaming Monitor G27i

Comme nous l’avons déjà mentionné au début de cet article, le nouveau Xiaomi Gaming Monitor G27i a été officiellement présenté au niveau global, mais nous n’avons pas encore d’informations sur sa possible arrivée en France et sur son prix, il faudra donc attendre que la marque asiatique le confirme ultérieurement.

