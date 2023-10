Samsung vient d’améliorer la caméra de votre téléphone portable avec ces 6 nouvelles fonctions d’IA

Samsung : Un saut qualitatif dans la caméra.

Les Samsung Galaxy équipés de One UI 6 auront de nouvelles et séduisantes fonctionnalités pour l’appareil photo

Samsung, dont la mise à jour vers One UI 6 a déjà commencé à revitaliser le logiciel de ces appareils, mise sur les améliorations apportées à l’appareil photo comme l’un de ses principaux atouts. Grâce aux avancées en matière d’IA et d’expérience utilisateur, Samsung a repensé l’application, offrant désormais le meilleur service jamais proposé. Cette avancée, tant attendue par les utilisateurs, élèvera la caméra de Samsung à un nouveau niveau.

Améliorations et nouvelles fonctionnalités

L’interface de l’appareil photo de Samsung a toujours été très appréciée pour sa convivialité, mais il y a toujours des points à améliorer. C’est pourquoi, comme l’a annoncé la société sur son site web, One UI 6 apportera de nombreuses améliorations à l’appareil photo. En plus de redessiner le design pour le rendre plus fonctionnel, il introduit également de nouvelles fonctionnalités jusqu’ici inédites.

Voici les changements impulsés par l’IA qui arrivent avec One UI 6 sur l’appareil photo Samsung et Galaxy Enhance-X :

Numérisation intelligente de documents . Grâce à l’IA améliorée, la numérisation de documents avec l’appareil photo bénéficiera d’une optimisation supérieure par rapport à ce qui existait auparavant.

. Grâce à l’IA améliorée, la numérisation de documents avec l’appareil photo bénéficiera d’une optimisation supérieure par rapport à ce qui existait auparavant. Constellations IA . L’intelligence artificielle sera capable de reconnaître diverses constellations sur les photos du ciel étoilé de votre galerie.

. L’intelligence artificielle sera capable de reconnaître diverses constellations sur les photos du ciel étoilé de votre galerie. Clip photographique . Similaire à la fonction des iPhone, le téléphone pourra enregistrer une courte vidéo montrant les instants précédant la prise de vue.

. Similaire à la fonction des iPhone, le téléphone pourra enregistrer une courte vidéo montrant les instants précédant la prise de vue. Nouveau système Slow-Motion . Grâce à l’IA améliorée, le ralenti choisira de manière plus intelligente la partie de la vidéo à ralentir.

. Grâce à l’IA améliorée, le ralenti choisira de manière plus intelligente la partie de la vidéo à ralentir. Single Take . Ce mode sera également amélioré pour offrir de meilleurs résultats en général grâce aux ajustements réalisés par l’IA.

. Ce mode sera également amélioré pour offrir de meilleurs résultats en général grâce aux ajustements réalisés par l’IA. Flux de mouvement. Les vidéos à longue exposition offriront également une meilleure qualité grâce aux réglages de leur logiciel basé sur l’IA.

Les améliorations constantes chez Samsung

Samsung ne se contente pas de modifier son logiciel, il travaille également à améliorer ses applications exclusives, comme le navigateur de Samsung qui a récemment introduit de nouvelles et utiles fonctionnalités. Ainsi, la société sud-coréenne continue de s’efforcer de faire de ses téléphones un écosystème proposant une gamme complète de services.

C’est pourquoi Samsung dispose également de sa propre boutique, Galaxy Apps, où l’on trouve souvent des promotions intéressantes, différentes de celles de Google Play. De plus, Samsung propose également sa propre solution de paiement, Samsung Wallet, qui permet d’effectuer toutes sortes de paiements via NFC. En effet, à ce jour, Samsung s’est doté d’un système complet dans divers domaines du monde numérique.

