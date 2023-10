WhatsApp vous permettra d’utiliser deux photos de profil différentes. Mais, pourquoi ?

WhatsApp inclut une nouvelle option dans sa version bêta qui permet de choisir une image de profil différente en fonction du type de contact qui la visualise.

WhatsApp continue de recevoir de nouvelles fonctionnalités avec chaque mise à jour

Après avoir reçu un flot de nouveautés au cours des dernières semaines, WhatsApp se prépare déjà à évoluer avec de nouvelles fonctionnalités en route vers l’application. Cette fois-ci, à partir de WABetaInfo, ils annoncent l’arrivée d’une nouvelle option dans l’application, qui permettra de définir deux images de profil différentes.

Il s’agit d’une mesure visant à préserver la vie privée des utilisateurs, car grâce à cette nouveauté, il sera possible de choisir une image de profil principale et une autre secondaire, qui ne sera visible que par les personnes à qui l’accès à la photo de profil principale a été restreint.

WhatsApp renforce la confidentialité des utilisateurs avec les nouvelles photos de profil alternatives

Sur la capture d’écran partagée, on peut voir comment, en masquant la photo de profil de WhatsApp aux personnes qui ne sont pas dans la liste de contacts, apparaît une nouvelle option qui offre la possibilité de choisir une image de profil alternative.

Cette image de profil alternative sera affichée à ceux qui ont restreint la visualisation de l’image principale par le biais des paramètres de confidentialité. De cette manière, il est possible d’empêcher les personnes qui ne sont pas des contacts de voir notre photo de profil principale, tout en leur laissant la possibilité d’identifier notre compte, car ils auront toujours la possibilité de voir l’image secondaire.

Pour l’instant, il s’agit d’une fonctionnalité en développement qui a été découverte dans WhatsApp Beta pour Android et qui arrivera dans la version définitive de l’application à l’avenir. Pour le moment, elle ne peut pas être utilisée et il est possible qu’il y ait encore quelques modifications avant qu’elle ne soit disponible pour tous.

Pour vous assurer de ne manquer aucune des nouveautés qui arrivent dans l’application, nous vous recommandons de toujours mettre à jour WhatsApp vers la dernière version.