Ce petit appareil d’IA créé par d’anciens ingénieurs d’Apple veut remplacer ton téléphone mobile

Humane est une entreprise fondée par d’anciens employés d’Apple et compte des partenaires tels que Microsoft et OpenAI. Le parcours de cette entreprise est minuscule, mais elle a réussi à générer suffisamment de bruit pour attirer l’attention. Tout ce bruit se concentre sur les dispositifs qu’ils vont lancer sur le marché, tels que l’Ai Pin qui vise à remplacer les téléphones portables.

Oui, Humane vise haut et veut révolutionner la technologie. Les tentatives de mettre fin aux téléphones tels que nous les connaissons ne sont pas nouvelles. En réalité, de temps en temps, un type de dispositif apparaît qui prétend briser le paradigme des télécommunications. Le principal obstacle qu’ils rencontrent est le rejet du grand public.

Les anciens ingénieurs d’Apple qui font maintenant partie de Humane ont développé un accessoire portable avec lequel mettre fin aux téléphones portables. L’Ai Pin n’a pas été défini de manière concrète et il se peut que ceux de Humane jouent avec cela, en n’offrant pas d’informations définitives pour ne pas générer d’attentes précises.

Cependant, le fait que Humane n’ait pas décidé de donner des données spécifiques sur l’Ai Pin n’implique pas l’annulation totale de l’information. La société a donné des aperçus aux utilisateurs qui ont montré de l’intérêt pour le dispositif, leur permettant de savoir qu’il intégrera l’IA pour son fonctionnement.

Our Ai Pin made the “ @TIME Best Inventions” list. Thank you to our team, partners, and investors across the planet. See you on Novembre 9th! https://t.co/S7xZsDFD32

En termes de format, l’Ai Pin est considéré comme un accessoire portable à des fins pratiques. Cependant, ce n’est pas une montre ou un bracelet. En réalité, le nom indique comment il sera porté : c’est une broche. Oui, l’invention des anciens ingénieurs d’Apple est un accessoire intelligent qui comprend une caméra, une batterie et tous les circuits nécessaires pour le faire fonctionner.

Bethany Bongiorno et Imran Chaudhri, fondateurs de Humane, ont assuré que l’Ai Pin aura toutes les caractéristiques propres à un téléphone portable. Oui, cette broche intelligente s’attachera magnétiquement aux vêtements pour éviter de les endommager. Elle disposera d’une connexion internet, d’une caméra, d’un microphone, d’un haut-parleur, d’un projecteur laser et de multiples capteurs.

