Google résoudra l’un des plus grands problèmes du Pixel 8 Pro avec une mise à jour

Google a confirmé via Issue Tracker que le problème de décoloration du mode Always On Display sur les Pixel 8 Pro est désormais résolu et que la solution sera disponible dans une version future d’Android.

Le Google Pixel 8 Pro mise sur un écran totalement plat / Image : AndroAall

Il est assez courant que les nouveaux fleurons des grands fabricants arrivent sur le marché avec quelques bugs ou problèmes mineurs que les marques sont obligées de résoudre avec une mise à jour OTA qui arrive quelques jours ou semaines après leur lancement. C’est ce qui est arrivé à l’iPhone 15 Pro qui souffrait d’un problème de surchauffe résolu avec l’arrivée d’iOS 17.0.3, et c’est également le cas du Google Pixel 8 Pro qui présente toujours un problème de décoloration dans le mode Always On Display.

Si vous possédez un Google Pixel 8 Pro et que vous rencontrez ce problème avec l’AOD, ne vous inquiétez pas, car Google vient de confirmer qu’il résoudra ce problème plus tôt que tard grâce à une mise à jour future.

La solution à la décoloration de l’AOD du Pixel 8 Pro est en cours de développement

Il y a quelques jours, nous vous avons informé que certains utilisateurs du Google Pixel 8 Pro ont signalé que le texte en haut de l’écran en mode AOD apparaissait d’une couleur rosâtre. Nous pouvons maintenant vous confirmer, grâce à Android Police, que Google a trouvé la solution à ce problème et qu’il la mettra en place lors d’une prochaine mise à jour.

Peu de temps après le lancement du Pixel 8 Pro, un utilisateur a partagé le problème de décoloration du mode Always On Display sur le site de suivi des problèmes de Google, Google Issue Tracker, et hier, un employé de Google a répondu à cet utilisateur ainsi qu’à d’autres ayant signalé le même problème en indiquant que ce bug était déjà résolu et que la solution serait disponible dans une future version d’Android.

Ainsi, il est fort probable que la solution à ce problème du mode AOD sur le Google Pixel 8 Pro soit incluse dans le patch de sécurité de novembre 2023 qui arrivera la semaine prochaine. Si Google n’a pas eu le temps de l’inclure dans cette mise à jour de sécurité, le géant américain peut également l’implémenter dans la « Feature Drop » du mois de décembre.