Non, iOS 17.2 ne permettra pas l’installation d’applications tierces sur l’iPhone en dehors de l’App Store

iOS 17.2 offrira une nouvelle façon aux développeurs de pouvoir installer plus facilement les applications sur lesquelles ils travaillent.

iOS 17.2 ne permettra pas le Sideloading

Si rien ne change, Apple devra autoriser le téléchargement d’applications en dehors de l’App Store avant le 5 mars selon la réglementation européenne et il semblait que ce changement soit présent dans la première version bêta d’iOS 17.2 compte tenu de la petite agitation récente. En effet, dans iOS 17.2 arrivera une innovation qui facilitera l’installation d’applications en dehors de l’App Store pour les développeurs, mais le Sideloading ne sera pas autorisé en tant que tel.

iOS 17.2 n’inclura pas la possibilité de faire du Sideloading d’applications

Il est vrai que installer des applications en dehors de l’App Store n’est pas une nouveauté pour les développeurs. Depuis un certain temps déjà, ils disposent de cette possibilité, mais avec une grande condition : ils doivent signer le fichier d’installation de l’application en question et utiliser leur clé pour pouvoir l’installer sur l’iPhone à des fins de test. Une installation qui se fait en dehors de l’App Store.

N’importe quel développeur ayant un compte sur la plateforme de développement d’Apple peut effectuer cette pratique. Après tout, une application doit être testée avant d’être disponible sur l’App Store et c’est pourquoi Apple le permet via Xcode. À condition que ce soit la personne développant cette application qui signe le fichier d’installation.

Une autre manière d’installer des applications tierces en dehors de l’App Store et qui est également directement liée aux développeurs est l’utilisation de l’application TestFlight. Un outil utilisé pour tester des applications en version bêta avant leur lancement sur l’App Store. Encore une fois, une manière de tester les applications.

La raison de l’agitation et la raison pour laquelle on a cru qu’iOS 17.2 permettrait le Sideloading, c’est parce que maintenant ce processus d’installation des applications dont nous avons parlé, peut être effectué via AirDrop. Cependant, comme le dit bien le développeur qui l’a découvert, ce sont les développeurs propriétaires d’une application qui doivent signer le fichier pour pouvoir l’installer via AirDrop.

Ainsi, la nouveauté réside précisément dans le fait qu’au lieu d’installer une application en dehors de l’App Store via Xcode ou TestFlight, on peut maintenant le faire via AirDrop. Cependant, si un développeur veut le faire, il doit signer le fichier, sinon cela ne fonctionnera pas. Il est vrai que l’entreprise finira par le permettre selon la réglementation européenne, mais pour le moment, le Sideloading ne peut toujours pas être effectué.