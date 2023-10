Supprime ces applications de ton téléphone portable dès maintenant : elles ont été téléchargées des millions de fois et cachent un dangereux malware

Faites très attention si vous avez l’une de ces applications installées sur votre smartphone : les experts vous recommandent de les supprimer dès que possible.

Plusieurs applications installées sur un smartphone Android

Un nouveau cas de logiciel malveillant semble guetter les utilisateurs d’Android du monde entier. Les experts en cybersécurité de Dr. Web ont rédigé un rapport dans lequel ils ont identifié plusieurs applications et jeux pour Android, en apparence légitimes, mais qui cachent un logiciel malveillant à l’intérieur. Jusqu’à leur retrait du Google Play Store, certaines de ces applications avaient été téléchargées plus d’un demi-million de fois.

Des applications et jeux avec plus de 500 000 téléchargements contenaient des logiciels malveillants et étaient disponibles sur Google Play

Le rapport mentionne certains des jeux infectés par des logiciels malveillants ayant le plus grand nombre de téléchargements. Parmi eux se trouvent des titres tels que Agent Shooter, Rainbow Stretch, Rubber Punch 3D et Super Skibydi Killer. En plus des jeux, il était également possible de trouver des applications financières ou d’outils de personnalisation.

Ils étaient tous disponibles sur Google Play et, dans certains cas, avaient été téléchargées plus d’un demi-million de fois. À l’intérieur, ils contenaient un troyen conçu pour effectuer des techniques de fraude publicitaire, bombardant l’utilisateur d’annonces même lorsque l’application était fermée.

De plus, ces applications utilisaient des techniques pour cacher les applications à la vue de l’utilisateur. Pour cela, l’icône de l’application était remplacée par une image transparente et le nom de l’application devenait vide. Ainsi, il était très difficile de trouver l’application dans le tiroir d’applications de l’appareil pour la désinstaller. Dans certains cas, les applications remplaçaient également leur nom et leur icône par ceux d’autres applications populaires, comme Google Chrome.

Comme si cela ne suffisait pas, certaines des applications découvertes par les chercheurs contenaient également le célèbre malware Joker à l’intérieur. Ce troyen est capable de vous abonner à des services payants premium sans votre consentement.

La liste complète des applications et jeux contenant des logiciels malveillants à l’intérieur comprend un total de 18 titres, disponibles ci-dessous :

Agent Shooter

Rainbow Stretch

Rubber Punch 3D

Super Skibydi Killer

GazEndow Économique

MoneyMentor

TKF Program

FinancialFusion

Financial Vault

Invest Calculator

Eternal Maze

Jungle Jewels

Stellar Secrets

Fire Fruits

Cowboy’s Frontier

Enchanted Elixir

Beauty Wallpeper HD

Love Emoji Messenger

Après l’alerte des chercheurs de Dr. Web, Google a retiré toutes les applications infectées du catalogue de Google Play. Cependant, il est recommandé aux utilisateurs de vérifier s’ils ont installé ces applications à un moment donné et, le cas échéant, de les supprimer dès que possible. Il peut également être judicieux de suivre les étapes de notre guide pour supprimer un virus sur Android.