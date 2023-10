Ce Samsung Galaxy de milieu de gamme datant de deux ans reçoit une importante mise à jour de sécurité

La mise à jour de sécurité d’octobre est déjà en train d’arriver sur les Samsung Galaxy A72 de plusieurs pays d’Amérique du Sud avec la version du firmware A725MUBU6DWJ1.

L’arrière du Samsung Galaxy A72 en couleur violette

Samsung continue de mettre à jour ses meilleurs terminaux haut de gamme et milieu de gamme, aussi bien les plus récents que ceux qui sont sur le marché depuis un certain temps, avec le dernier patch de sécurité Android, correspondant au mois d’octobre 2023. Et une bonne preuve en est qu’un de ses Galaxy A de 2021 reçoit déjà la dernière mise à jour de sécurité lancée par Google.

Ainsi, comme nous le confirme le média spécialisé SamMobile, le géant coréen a commencé à déployer la mise à jour Android d’octobre 2023 sur les Samsung Galaxy A72 de plusieurs régions d’Amérique du Sud.

Le Samsung Galaxy A72 se met à jour avec le patch de sécurité d’octobre

Samsung a commencé à déployer la dernière mise à jour de sécurité Android sur les Galaxy A72 de plusieurs pays d’Amérique du Sud, notamment l’Argentine, le Pérou, la Bolivie, le Paraguay, le Brésil ou l’Uruguay, et l’on s’attend à ce qu’elle arrive dans le reste des régions du monde dans les jours à venir.

Cette nouvelle mise à jour logicielle arrive sur les Samsung Galaxy A72 de ces pays avec la version du firmware A725MUBU6DWJ1 et inclut le patch de sécurité d’octobre 2023, qui corrige plusieurs dizaines de vulnérabilités liées à la confidentialité et à la sécurité, résout quelques erreurs générales détectées dans l’interface utilisateur, One UI, et améliore la stabilité et les performances de l’appareil.

Le Samsung Galaxy A72 est arrivé sur le marché au début de l’année 2021 avec Android 11 à bord, puis il a été mis à jour vers Android 12 et Android 13 respectivement, et l’on prévoit qu’il recevra sa dernière grande mise à jour du système d’exploitation, Android 14 avec One UI 6.0, entre la fin de 2023 et le début de 2024.

Une fois que cette mise à jour de sécurité sera déployée sur tous les Galaxy A72, vous pourrez l’appliquer sur votre smartphone en accédant au menu des Paramètres de votre appareil, en entrant dans la section Mise à jour logicielle et en appuyant sur le bouton Télécharger et installer.