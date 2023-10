Nouveaux Apple M3, M3 Pro et M3 Max : les processeurs vedettes d’Apple se renouvellent avec plus de puissance que jamais.

Apple vient de présenter sa nouvelle gamme de processeurs M3. Voici les détails.

Le processeur Apple M3 qui donnera vie aux nouveaux équipements Mac d’Apple

Lors d’un de ses événements les plus inhabituels ces derniers temps, Apple a officiellement annoncé sa nouvelle gamme de processeurs Apple Silicon, composée des Apple M3, M3 Pro et M3 Max. La troisième génération de SoC de cette famille arrive avec une augmentation significative de puissance et est lancée pour donner vie aux nouveaux équipements MacBook et iMac qui verront bientôt le jour.

Les trois modèles de la série M3 ont subi des changements importants par rapport à la génération précédente. Nous allons passer en revue toutes les nouveautés présentées par la société lors de son événement Scary Fast du 31 octobre.

Voici les nouveaux processeurs M3 d’Apple

Tous les processeurs de la série M3 d’Apple sont fabriqués en lithographie à 3 nanomètres. Cependant, chaque modèle est destiné à un type d’utilisateur différent, mais tous partagent des fonctionnalités telles que leur capacité à offrir pour la première fois un ray tracing accéléré par matériel.

Le M3 « de base » est équipé d’un CPU à huit cœurs, quatre hautes performances et quatre axés sur l’efficacité énergétique. Le GPU atteint dix cœurs et les configurations de mémoire ont été améliorées, en plus d’exploiter chaque cœur pour obtenir une vitesse d’horloge plus élevée.

Quant au M3 Pro, il est proposé dans une configuration avec un CPU à douze cœurs et un GPU à dix-huit cœurs. Il s’agit d’une puce destinée aux professionnels, et il y aura même une variant plus puissante, avec 14 cœurs de CPU et 20 cœurs de GPU.

En attendant un hypothétique M3 Ultra, le M3 Max sera le processeur le plus avancé de la nouvelle gamme de puces d’Apple. Ce modèle est doté de 16 cœurs de CPU et 40 cœurs de GPU pour offrir des performances extrêmes dans toutes les situations. Apple le décrit à nouveau comme la puce d’ordinateur portable professionnelle la plus puissante et la plus efficace au monde.

Les nouveaux MacBook Pro de 14 et 16 pouces ainsi que le nouvel iPad de 24 pouces seront les premiers équipements à intégrer ces nouveaux processeurs. Ils devraient arriver sur le marché au cours des premières semaines du mois de novembre.