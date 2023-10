Le MacBook Pro se renouvelle avec les processeurs M3, M3 Pro et M3 Max

Un des grands annonces de l’événement Apple Scary Fast : le renouvellement des MacBook Pro de 14 et 16 pouces.

Les MacBook Pro de 14 et 16 pouces ont été mis à jour pour introduire de nouvelles versions avec les processeurs M3 Pro et M3 Max.

L’événement Scary Fast d’Apple nous offre l’une des nouveautés les plus attendues par les passionnés de la marque : une nouvelle génération de MacBook Pro équipés des processeurs M3 Pro et M3 Max, qui ont également été présentés lors de ce qui sera très probablement le dernier événement organisé par la marque cette année.

La série MacBook Pro se renouvelle avec les processeurs M3 Pro et M3 Max pour offrir, selon Apple, les performances les plus avancées et l’autonomie la plus longue jamais vues sur un Mac, grâce aux améliorations apportées par cette nouvelle génération de processeurs.

Nouveaux MacBook Pro avec processeur M3, toutes les informations

La série MacBook Pro avec processeur M3 ne présente pas de nombreux changements par rapport à l’édition précédente. Nous avons toujours des modèles de deux tailles : 14 et 16 pouces, tous deux dotés d’écrans Liquid Retina XDR avec la technologie ProMotion, d’une caméra FaceTime HD 1080p, de six haut-parleurs et du système d’exploitation macOS Sonoma.

Le principal changement se trouve à l’intérieur, car les nouveaux MacBook Pro introduisent les processeurs M3, M3 Pro et M3 Max, qui promettent d’importantes améliorations des performances du processeur et du processeur graphique par rapport à la génération précédente, y compris la prise en charge de l’accélération matérielle du Ray Tracing. Comme c’était déjà le cas avec les modèles équipés de processeurs M1 Ultra, le MacBook Pro le plus avancé peut être configuré avec jusqu’à 128 Go de mémoire unifiée.

Apple affirme que l’autonomie des nouveaux MacBook Pro peut atteindre 22 heures, en en faisant ainsi le Mac avec la plus grande autonomie de l’histoire.

Un autre changement intéressant est l’arrivée de la nouvelle finition « Space Black » pour les MacBook Pro équipés des processeurs M3 Pro et M3 Max. Il s’agit d’un ton noir mat conçu par Apple pour ceux qui recherchent un style plus sobre.

Les nouveaux MacBook Pro de 14 et 16 pouces avec processeur Apple M3 Pro et M3 Max peuvent être réservés dès aujourd’hui, et leur mise en vente aura lieu au cours des premières semaines du mois de novembre.

En France, le MacBook Pro avec processeur M3 est proposé à partir de 2029 euros.