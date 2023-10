Apple met à jour l’iMac de 24 pouces deux ans plus tard avec le processeur M3

Apple a renouvelé l’iMac de 24 pouces avec plus de puissance grâce aux nouveaux processeurs.

L’iMac de 24 pouces en couleur orange

Profitant de la célébration de son événement Scary Fast et de la présentation des nouveaux processeurs de la ligne M3, Apple a officiellement annoncé la mise à jour de l’un des Macs les plus populaires de son catalogue : l’iMac de 24 pouces, dont la dernière grande mise à jour remonte déjà à près de deux ans avec l’arrivée des premiers processeurs Apple Silicon.

En réalité, l’iMac de 24 pouces a été le premier ordinateur conçu à partir de zéro à être lancé avec la puce Apple Silicon à l’intérieur. Maintenant, la société a décidé de renouveler son ordinateur de bureau tout-en-un avec des processeurs plus avancés.

Toutes les nouveautés de l’iMac 2023

Ne vous attendez pas à voir de grands changements esthétiques sur le nouveau iMac par rapport à la génération précédente : le design reste le même que celui introduit par la société en 2021, avec un boîtier en aluminium, un écran de 24 pouces avec une résolution Retina 4,5K et une luminosité maximale de 500 nits.

L’ordinateur est équipé d’un processeur Apple M3 qui peut être accompagné de jusqu’à 24 Go de mémoire unifiée et jusqu’à 2 To de stockage interne SSD. Tout cela est soutenu par macOS Sonoma, la dernière version du système d’exploitation d’Apple.

Comme tous les iMac, le nouveau modèle est livré avec le Magic Keyboard et la Magic Mouse, colorés dans la même teinte que l’ordinateur lui-même. Les accessoires, cependant, ne passent toujours pas à la technologie USB-C comme l’a fait l’iPhone, et continuent d’utiliser un port Lightning pour charger leur batterie.

Le nouveau iMac peut être réservé dès aujourd’hui et sera mis en vente le 7 novembre. Le prix a légèrement augmenté par rapport à la version précédente avec puce M1, et il coûte maintenant 1669 euros dans sa version de base avec CPU à 8 cœurs, GPU à 8 cœurs, 256 Go de stockage SSD et 8 Go de mémoire unifiée.