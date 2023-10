La liste officielle des 26 téléphones Samsung qui seront mis à jour vers One UI 6 avec Android 14

Samsung se lance dans la course à Android 14 et est l’une des premières marques à mettre à jour vers la dernière version d’Android. Et maintenant, nous connaissons tous les téléphones mobiles qui recevront One UI 6 dans les prochaines semaines ou mois.

One UI 6 est la dernière version du logiciel de Samsung pour ses Galaxy, basée sur Android 14. | Image de BadBoi Tech

Le même jour où Samsung annonçait officiellement la sortie de One UI 6 pour les Galaxy S23 en version stable et à l’échelle internationale, avec la base d’Android 14, la société sud-coréenne confirmait également indirectement la liste des smartphones Galaxy éligibles pour installer cette nouvelle mise à jour majeure d’Android sur leurs appareils, que ce soit maintenant ou dans les prochains mois.

C’est ce que nos collègues de 9to5Google nous ont fait savoir, en suivant une piste parfois difficile à trouver mais 100% officielle et fiable comme celle du petit texte d’une annonce publiée sur le site web Samsung Newsroom, qui sert de référentiel pour les communiqués de presse de l’entreprise.

C’est ainsi que nous avons appris que Samsung prévoit de mettre à jour pratiquement tous ses appareils phares des dernières années, depuis 2020, aussi bien dans la série Galaxy S que dans les pliables Galaxy Z, à l’exception du premier ‘Fold’, ainsi que les derniers Galaxy Note et certains terminaux de milieu de gamme de la famille Galaxy A.

La liste est préliminaire et s’élargira certainement à l’avenir, en particulier vers la gamme la plus abordable, mais nous pouvons déjà vous confirmer officiellement que ces 26 téléphones mobiles que nous détaillerons ci-dessous seront mis à jour dans quelques semaines ou quelques mois.

Voici la liste complète :

Samsung Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra.

Samsung Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra.

Samsung Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra.

Samsung Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra.

Samsung Galaxy Note20 et Note20 Ultra.

Samsung Galaxy Z Fold5

Samsung Galaxy Z Fold4

Samsung Galaxy Z Fold3

Samsung Galaxy Z Fold2

Samsung Galaxy Z Flip5

Samsung Galaxy Z Flip4

Samsung Galaxy Z Flip3

Samsung Galaxy Z Flip2

Samsung Galaxy Z Flip et Z Flip 5G

Samsung Galaxy A54 et A53

Comme vous le savez, Samsung a promis l’un des meilleurs supports après-vente de tout le catalogue Android, il est donc raisonnable de s’attendre à ce que tous ses téléphones mobiles et tablettes lancés en 2021, 2022 et 2023, au minimum, reçoivent cette mise à jour, bien que de manière échelonnée et probablement dans l’ordre chronologique.

Il existe de nombreuses améliorations intégrées, avec des nouveautés au niveau graphique, plus de liberté de personnalisation sur l’écran de verrouillage, une mise à jour des applications Samsung telles que Health, une nouvelle barre de contrôle rapide et des notifications, des améliorations du clavier et des emojis, également dans la partie photographie mobile et bien plus encore que vous pourrez consulter ici-même.

Si vous êtes impatients, sachez qu’en France, tout Samsung Galaxy S23 peut déjà être mis à jour avec un package disponible via OTA d’une taille de plus de 3 000 mégaoctets, qui comprend également les correctifs de sécurité d’octobre 2023.

Allez vite tester le ‘Upside Down Cake’ préparé par Samsung, inconscients !