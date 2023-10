La console portable ASUS ROG Ally est idéale pour jouer à des jeux PC partout et est maintenant en promotion.

La console portable la plus puissante actuellement sur le marché est celle-ci et elle bénéficie maintenant d’une réduction de 100 euros sur son prix recommandé.

L’ASUS ROG Ally est en promotion sur Amazon

Les consoles portables ne sont pas quelque chose de nouveau, mais il est vrai que depuis l’arrivée de la Steam Deck, d’autres alternatives rivalisent avec la proposition de Valve. Bon, pour être honnête, le phénomène des consoles portables est revenu parmi nous grâce au succès de la Nintendo Switch, c’est pourquoi d’autres alternatives beaucoup plus puissantes ont ensuite fait leur apparition pour pouvoir jouer à des jeux disponibles habituellement sur PC. L’une de ces alternatives est l’ASUS ROG Ally, une console portable très puissante qui est maintenant en promotion sur Amazon.

Sans aucun doute, l’ASUS ROG Ally est probablement la console portable la plus puissante actuellement disponible sur le marché pour profiter des jeux disponibles sur PC et sur différentes plateformes, où son prix officiel est de 799 euros, bien qu’il soit maintenant en promotion très intéressante. En réalité, bien que nous nous concentrions ici sur l’offre proposée par Amazon, il convient de mentionner que la console portable ASUS est également en promotion dans des stores tels que PcComponentes et sur son site officiel, et qu’elle est proposée à un prix similaire dans tous ces endroits.

ASUS ROG Ally

La console portable ASUS ROG Ally bénéficie maintenant d’une réduction de 100 euros sur son prix recommandé

Vous avez différentes options pour vous procurer cette machine si vous le souhaitez, mais nous nous concentrerons ici sur l’offre d’Amazon, bien que sa réduction de 100 euros soit valable sur toutes les plateformes. En d’autres termes, vous pouvez maintenant vous procurer cette ASUS ROG Ally au prix de 699 euros sur Amazon, l’un des endroits où vous pouvez trouver cette console à prix réduit. De plus, n’oubliez pas que si vous êtes membre Amazon Prime, vous pourrez bénéficier d’une livraison gratuite et rapide de ce produit, évalué à 4,2 étoiles.

La console portable ASUS ROG Ally est, comme nous l’avons dit, le principal concurrent de la Steam Deck sur le marché actuel, et elle se distingue par sa taille de 28 x 11,1 x 2,12 centimètres et par sa légèreté, car elle ne pèse que 608 grammes. De plus, elle présente un design ergonomique avec tous les boutons à portée de main. Elle dispose également d’un écran IPS de 7 pouces, qui est tactile et offre une résolution Full HD (1 920 x 1 080 pixels), un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un temps de réponse de 7 ms, une protection Gorilla Glass DXC qui réduit les reflets, et elle a également une finition glossy. Vous serez également heureux de savoir qu’elle utilise le système d’exploitation Windows 11.

Sous le capot de cet appareil, avec lequel nous pourrons jouer à nos jeux préférés n’importe où, nous trouvons un processeur AMD Ryzen Z1 Extreme avec 8 cœurs, une carte graphique AMD Radeon avec une architecture RDNA 3 et 4 Go de VRAM, une mémoire RAM LPDDR5 de 16 Go fonctionnant à 6 400 MHz et un stockage de 512 Go de type NVMe. Bien sûr, l’espace de stockage peut être étendu avec une carte microSD UHS-II. Parmi les autres caractéristiques, en plus de son écran tactile déjà mentionné, nous trouvons une paire de joysticks analogiques, une croix directionnelle et quatre boutons d’action (A, B, X et Y), ainsi qu’une partie arrière avec deux boutons personnalisables, et sur le dessus, nous avons deux gâchettes et deux bumpers.

ASUS ROG Ally

Il est également important de parler de son aspect sonore, dans lequel nous trouvons deux haut-parleurs frontaux offrant un son immersif grâce à leur compatibilité avec Dolby Atmos, ainsi que deux microphones avec suppression du bruit. En termes de connectivité, nous avons le WiFi 6E, le Bluetooth 5.2, un port USB-C 3.2 et une prise jack 3,5 mm pour les écouteurs. Cela dit, il est bon de rappeler que vous pouvez maintenant vous procurer cette ASUS ROG Ally au prix de 699 euros sur Amazon grâce à cette réduction.

